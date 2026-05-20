Реконструкция нашумевшей школы в Алматы затянулась: что происходит на месте

В Алматы продолжается реконструкция школы-гимназии № 56 имени Каныша Сатпаева. Ранее разрушение фасада этого старейшего здания вызвало волну возмущения среди горожан. Фотокорреспондент Kazinform показал, как объект выглядит сейчас.

Работы по обновлению начались еще осенью прошлого года и, согласно первоначальным планам, должны были завершиться в апреле 2026 года. Однако на сегодняшний день ремонт все еще продолжается. Территория школы остается огороженной высоким забором, на котором размещены баннеры с изображениями Ахмета Байтурсынова, Жамбыла Жабаева и других известных личностей. За ограждением продолжают работать строители.

Судя по визуальному состоянию объекта, впереди еще немало работы. Крышу уже обновили, однако обещанных карнизов, которые ранее придавали школе особый архитектурный облик, до сих пор не видно. Ранее алматинцы раскритиковали власти за уничтожение портика здания и фасада. По их словам, каким бы качественным ни был ремонт, вернуть исторический карниз в его прежнем виде уже невозможно.

— Это советский ампир с декором, который радовал бы глаз жителей и гостей города. Разрушая такие исторические памятники, мы теряем свою идентичность, забываем об очень интересной эпохе, которая длилась почти век, — ранее возмущался один из алматинцев в соцсетях.

Тогда в акимате заверили, что снос существующих строений не предусмотрен, а исторический фасад здания будет сохранен. Проектом предусмотрены обновление крыши, парапета и карниза. Также сообщалось, что в процессе реконструкции карниз будет восстановлен в его первоначальном архитектурном облике.

Какие работы проводятся

Заместитель руководителя управления образования города Айнур Мукажанова в ответ на запрос нашего агентства сообщила, какие именно работы предусмотрены в рамках реконструкции.

По ее словам, утвержденным рабочим проектом предусмотрены сейсмоусиление здания, усиление фундаментов двухэтажного корпуса, строительство нового спортивного зала, замена внутренних и наружных инженерных сетей, обновление кровли, облицовка фасада пятиэтажного здания и переходной галереи, замена окон и дверей, ремонт покрытия второго этажа двухэтажного корпуса, обновление существующего спортивного зала, замена полов, установка нового технологического оборудования — мебели, интерактивных досок, компьютеров, оборудования столовой и другого оснащения.

Кроме того, в пятиэтажном здании будет установлен лифт, а также проведено благоустройство прилегающей территории.

При этом проектная мощность школы останется прежней — 572 места. Наполняемость одного учебного класса составит 22 ученика. Для дошкольного обучения предусмотрены два учебных кабинета, для начальных классов — восемь учебных классов.

Ранее также сообщалось, что в школе появятся просторные зоны отдыха, современная столовая, библиотека, читальные залы и помещения для кружков, оснащенные мультимедийным оборудованием.

— В настоящее время строительно-монтажные работы по реконструкции школы-гимназии № 56 имени Каныша Сатпаева находятся на стадии завершения. Подрядной организацией уже завершены прокладка новых тепловых сетей, усиление фундаментов и сейсмоусиление здания. Сейчас ведутся внутренняя отделка помещений, устройство фасада, прокладка новых инженерных сетей и другие работы, — отметила Айнур Мукажанова.

Сумма и сроки реконструкции

Подрядчиком проекта по итогам тендера стало ТОО «Корпорация „Астана-Стройинвест“. Согласно данным сайта государственных закупок, на реконструкцию школы-гимназии № 56 имени Каныша Сатпаева, расположенной в Медеуском районе, было выделено 2,2 млрд тенге. В эту сумму входят также работы по строительству нежилых зданий и сооружений.

Окончательный срок завершения строительно-монтажных работ установлен на 30 июля 2026 года. Хотя изначально сообщалось, что завершить реконструкцию планировалось уже в апреле 2026 года.

Отметим, что историческое двухэтажное здание школы, по данным из открытых источников, было построено еще в 1926 году. В 1928 году учебному заведению было присвоено имя Александра Пушкина. Школа расположена в историческом центре Алматы — в так называемом «золотом квадрате», на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла. В 1964 году школа была переименована в честь выдающегося ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева.

По данным Министерства просвещения, в Казахстане в этом году ведется строительство 90 новых школ.

