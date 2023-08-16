Ремонт проспекта Аль-Фараби завершили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Средний ремонт проезжей части проспекта Аль-Фараби завершен раньше срока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле начаты работы по среднему ремонту, которые планировалось завершить до 31 августа. Для удобства горожан работы проводились в ночное время. Бригады работали в усиленном режиме, благодаря чему средний ремонт проезжей части удалось завершить раньше срока – 16 августа. Работы по тротуарной части планируется завершить до 31 августа», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Проспект Аль-Фараби был отремонтирован от проспекта Достык до улицы Аскарова. Общая протяженность составила более 9 км.

На сегодня по проспекту ведутся работы на мосту через реку Есентай. После завершения реконструкции на проезжей части данного участка будет уложен верхний слой полимерного асфальтобетонного покрытия.

В этом дорожно-ремонтном сезоне впервые была использована асфальтобетонная смесь с добавлением полимеров. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

Ранее сообщалось о завершении ремонта на проспекте Абая.