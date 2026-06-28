Ремонт Иртышского моста в Усть-Каменогорске вновь откладывается

Власти Усть-Каменогорска пока не называют новую дату начала ремонта Иртышского моста. Хотя ранее работы планировали начать уже в июне, к концу месяца техника на объект так и не вышла, передает корреспондент агентства Kazinform.

Иртышский мост остается одной из самых загруженных транспортных артерий областного центра. Из-за интенсивного движения дорожное покрытие здесь быстро изнашивается. Коммунальные службы регулярно устраняют отдельные дефекты, однако спустя непродолжительное время на проезжей части вновь появляются выбоины.

Ранее городские власти заявляли, что в этом году на мосту проведут ремонт, сделали его обследование.

Но сроки реализации проекта пока остаются неопределенными.

— Ремонт на Иртышском мосту будет проводиться в этом году, однако сроки его начала пока не определены, — сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

Для многих автомобилистов вопрос обновления покрытия остается одним из наиболее актуальных.

Из-за постоянных локальных ремонтов водители не раз отмечали, что ямочный ремонт не решает проблему надолго, поскольку интенсивный транспортный поток быстро разрушает восстановленные участки.

Между тем внимания требует не только сам мост, но и территория под ним. Ранее здесь организовали автомобильный проезд, однако благоустройство пешеходной зоны до конца так и не завершили.

Таким образом, капитального обновления одной из главных переправ через Иртыш жителям города придется ждать дольше, чем предполагалось первоначально. Когда именно начнутся работы, в акимате пока не уточняют.

Ранее сообщалось, что состыковать новый мост через Иртыш намерены в сентябре в Павлодаре.