Ремонт или снос: что будет с аварийным спортзалом школы в Шымкенте

В акимате города пояснили, что экспертиза должна установить причины, по которым спортзал школы № 125 оказался в аварийном состоянии, и дать четкое заключение о дальнейших действиях. Ранее привлеченные частные специалисты не смогли определить точный источник дефектов и вынести окончательное решение.

Как сообщил заместитель акима Сарсен Куранбек, для объективной оценки было решено обратиться в АО «КазНИИСА» — единственный в стране государственный научно-исследовательский и проектный институт в сфере строительства и архитектуры.

— Обследование займет около двух месяцев. По его результатам будет принято решение: проводить восстановительные работы либо строить новый спортивный зал. Если в ходе проверки будет выявлена вина подрядной организации, вопрос будет рассматриваться в судебном порядке. В случае установления халатности со стороны руководства школы будут приняты соответствующие меры, — отметил он.

Аварийный спорзал примыкает к основному корпусу школы и сейчас огражден по периметру. Эти меры приняты из соображений безопасности, чтобы исключить возможные риски для учащихся.

Занятия по физкультуре в холодное время года проходят в классных кабинетах, а в теплый сезон — на улице.

Напомним, спортзал школы № 125 площадью около 600 квадратных метров был введен в эксплуатацию восемь лет назад, и был признан аварийным. По данным специалистов, в помещении зафиксирована просадка пола и фундамента, на стенах появились трещины, вызывает опасения и состояние кровли.

Как ранее сообщали в городском управлении строительства, первые дефекты были выявлены еще в 2021 году. Генподрядчику, возводившему школу, направляли предписания с требованием устранить нарушения, однако работы так и не были выполнены. В результате материалы передали в управление контроля и качества городской среды с предложением принять меры, включая пересмотр лицензии компании.

Согласно первой экспертизе, здание, в котором обучаются порядка 2300 детей, нуждалось в капитальном ремонте с усилением фундамента и стен. Дополнительно около месяца проводились геологические исследования грунта под спортзалом.