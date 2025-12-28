Ремонт или снос: что будет с аварийным спортзалом школы в Шымкенте
Судьбу спортзала в жилом массиве Кайнарбулак определит повторная госэкспертиза. На ее проведение потребуется около двух месяцев. По итогам обследования станет ясно, подлежит ли здание восстановлению или потребуется строительство нового объекта, передает корреспондент агентства Kazinform.
В акимате города пояснили, что экспертиза должна установить причины, по которым спортзал школы № 125 оказался в аварийном состоянии, и дать четкое заключение о дальнейших действиях. Ранее привлеченные частные специалисты не смогли определить точный источник дефектов и вынести окончательное решение.
Как сообщил заместитель акима Сарсен Куранбек, для объективной оценки было решено обратиться в АО «КазНИИСА» — единственный в стране государственный научно-исследовательский и проектный институт в сфере строительства и архитектуры.
— Обследование займет около двух месяцев. По его результатам будет принято решение: проводить восстановительные работы либо строить новый спортивный зал. Если в ходе проверки будет выявлена вина подрядной организации, вопрос будет рассматриваться в судебном порядке. В случае установления халатности со стороны руководства школы будут приняты соответствующие меры, — отметил он.
Аварийный спорзал примыкает к основному корпусу школы и сейчас огражден по периметру. Эти меры приняты из соображений безопасности, чтобы исключить возможные риски для учащихся.
Занятия по физкультуре в холодное время года проходят в классных кабинетах, а в теплый сезон — на улице.
Напомним, спортзал школы № 125 площадью около 600 квадратных метров был введен в эксплуатацию восемь лет назад, и был признан аварийным. По данным специалистов, в помещении зафиксирована просадка пола и фундамента, на стенах появились трещины, вызывает опасения и состояние кровли.
Как ранее сообщали в городском управлении строительства, первые дефекты были выявлены еще в 2021 году. Генподрядчику, возводившему школу, направляли предписания с требованием устранить нарушения, однако работы так и не были выполнены. В результате материалы передали в управление контроля и качества городской среды с предложением принять меры, включая пересмотр лицензии компании.
Согласно первой экспертизе, здание, в котором обучаются порядка 2300 детей, нуждалось в капитальном ремонте с усилением фундамента и стен. Дополнительно около месяца проводились геологические исследования грунта под спортзалом.