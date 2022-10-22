Ремонт дороги в районе рынка «Алтын Орда» близ Алматы завершен на 95%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев сообщил, что капитальный ремонт по расширению проезжей части на участке «Райымбек-Алматы» км 786-790 завершен на 95%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По объекту «Алтын Орда» все работы по основным направлениям выполнены. Проезжая часть расширена от 8 до 10 полос движения. Кроме того, завершено строительство главной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу «Подкова» и моста через реку Аксай. Вся протяженность участка обеспечена наружным освещением. Для безопасности пешеходов построено три надземных пешеходных перехода. На сегодняшний день подрядная организация завершает остаточные работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также ведутся работы по установке железобетонных и барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки», - сообщил Мейрхат Касымбаев.

Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту и расширению дороги близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы выполнены на 90%.