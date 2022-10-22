Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Ремонт дороги в районе рынка «Алтын Орда» близ Алматы завершен на 95%

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Октября 2022, 15:37
Ремонт дороги в районе рынка «Алтын Орда» близ Алматы завершен на 95%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев сообщил, что капитальный ремонт по расширению проезжей части на участке «Райымбек-Алматы» км 786-790 завершен на 95%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По объекту «Алтын Орда» все работы по основным направлениям выполнены. Проезжая часть расширена от 8 до 10 полос движения. Кроме того, завершено строительство главной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу «Подкова» и моста через реку Аксай. Вся протяженность участка обеспечена наружным освещением. Для безопасности пешеходов построено три надземных пешеходных перехода. На сегодняшний день подрядная организация завершает остаточные работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также ведутся работы по установке железобетонных и барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки», - сообщил Мейрхат Касымбаев.

Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту и расширению дороги близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы выполнены на 90%.


Инфраструктурные проекты   Алматы   Строительство   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане