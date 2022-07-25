25 Июля 2022 13:13

Ремонт дорог в районе рынка Алтын-Орда в Алматы - выполнено 85% всех работ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальной компании «КазАвтоЖол» сообщили, что проект капитального ремонта по уширению проезжей части на участке Алматы – Бишкек в районе рынка Алтын-Орда близ Алматы, находится на завершающем этапе. На сегодня выполнено 85% всех работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным нацкомпании, сейчас ведутся работы по подготовке укладки асфальта. Будет положен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной (ЩМА) смеси толщиной 5 см на протяжении 4 км с укладкой 16 тыс. тонн асфальтобетона на площади 127 тыс. квадратных метров. Задействовано в строительных работах 120 дорожных рабочих и 40 единиц техники.

«В целом на этом четырехкилометровом участке подрядчику предстоит завершить укладку разделительных бордюров, обустроить примыкания и съезды, а после нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, барьерные ограждения на разделительной полосе, железобетонные блоки «Нью-Джерси», установить видеофиксацию на дороге. Срок завершения строительных работ в соответствии с условиями договора предусмотрен в ноябре 2022 года», - заявила сотрудник пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

Она также добавила, что в скором времени будет продолжено строительство автомобильного подъездного пути (второй транспортной развязки) на выезде из ЖК «Асыл Арман». На сегодня работы завершены на 45 %. Сейчас определен новый подрядчик. Работы по этому проекту ранее были приостановлены из-за подрядчиков, которые не выполнили договорные обязательства.

В феврале этого года сообщалось , что жители жилого комплекса «Асыл Арман» близ рынка Алтын Орда испытывают трудности с выездом в сторону Алматы. Чтобы устранить эту проблему, был разработан отдельный проект для строительства транспортной развязки по типу «Труба» (км 18+700) и дополнительного надземного пешеходного моста на повороте проспекта Райымбека (км 19+860). С 2020 года начаты строительно-монтажные работы по проекту. Общая протяженность транспортной развязки составляет 264 метров с подходами.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги в районе рынка «Алтын Орда» полностью завершат до конца года. Развязку возле рынка «Алтын Орда» близ Алматы открыли в конце декабря прошлого года.