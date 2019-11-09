Ремонт дорог в Арыси выполнен на 90% - МИИР РК

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Ремонт дорог в городе Арыси на сегодняшний день выполнен на 90%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день дорожниками производится ремонт на 78,9 км автодорог и 46,7 км городских тротуаров. Также службами устанавливаются 2 234 светильника на 68,6 км и 52 трансформатора.





В настоящее время работы находятся на стадии завершения.

«Выполнено 90% среднего ремонта городских улиц. По итогам ремонтных работ доля дорог в городе Арыси в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%», - проинформировали в ведомстве.

Напомним, 24 июня 2019 года на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.



