+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 12 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ремонт дорог в Арыси выполнен на 90% - МИИР РК

9 Ноября 2019 16:55
Поделиться:
Ремонт дорог в Арыси выполнен на 90% - МИИР РК

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Ремонт дорог в городе Арыси на сегодняшний день выполнен на 90%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Полиция назвала причины взрыва цистерны в Павлодаре
Взрыв в Павлодаре: Собственником бокса является  физическое лицо - ДЧС Взрыв произошел в Павлодаре, один человек погиб Призывники не привлекаются к работам по ликвидации последствий в Арыси – Минобороны РК

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день дорожниками производится ремонт на 78,9 км автодорог и 46,7 км городских тротуаров. Также службами устанавливаются 2 234 светильника на 68,6 км и 52 трансформатора.


В настоящее время работы находятся на стадии завершения.

«Выполнено 90% среднего ремонта городских улиц. По итогам ремонтных работ доля дорог в городе Арыси в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%», - проинформировали в ведомстве.

Напомним, 24 июня 2019 года на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Туркестанская область, Строительство, ЧП в Арыси,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив