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вчера 23:12
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вчера 20:14
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вчера 18:26
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вчера 17:41
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Ремонт дорог в Арыси выполнен на 90% - МИИР РК
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Ремонт дорог в городе Арыси на сегодняшний день выполнен на 90%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день дорожниками производится ремонт на 78,9 км автодорог и 46,7 км городских тротуаров. Также службами устанавливаются 2 234 светильника на 68,6 км и 52 трансформатора.
В настоящее время работы находятся на стадии завершения.
«Выполнено 90% среднего ремонта городских улиц. По итогам ремонтных работ доля дорог в городе Арыси в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%», - проинформировали в ведомстве.
Напомним, 24 июня 2019 года на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.
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