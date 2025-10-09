Ремонт аэропорта завершат за счет возвращенных активов в Павлодаре

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил касаемо реконструкции взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта на депутатский запрос. Указывается, что всего на ремонт потребовалось 16,4 миллиарда тенге и планировалось завершить работу в течении 2024–2025 годов.

В 2024 году удалось найти деньги в Нацфонде, выделив 4,8 миллиардов тенге. В 2025 году в республиканском бюджете уже финансов не хватило, откуда направили лишь порядка 600 миллионов тенге и еще 2,2 миллиарда удалось найти в областном бюджете. Однако этого не хватило, чтобы завершить полностью проект.

— Для завершения проекта необходимо выделение суммы в размере 9,3 млрд тенге. Министерством транспорта внесены предложения в Министерство финансов о выделении средств из Специального государственного фонда для проекта по реконструкции аэропорта г. Павлодара. Вместе с тем данный проект поддержан Республиканской бюджетной комиссией 28 августа 2025 года и предусмотрен в проекте республиканского бюджета на 2026–2028 годы. Учитывая завершение строительного сезона и климатические условия региона, окончательная реализация проекта запланирована на 2026 год. Данный вопрос находится на контроле Правительства и акимата Павлодарской области, — говорится в ответе Премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Отмечается, что на сегодня ремонтные работы завершены на 44 процента.

Напомним, павлодарский аэропорт закрыли на реконструкцию 1 апреля 2025 года. С этого периода отменили все рейсы. Работы должны были завершить до конца октября.

В начале сентября стало известно, ремонт взлетно-посадочной полосы затянется еще на год из-за нехватки финансирования.