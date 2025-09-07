Ремонт павлодарского аэропорта вновь отложен на один год из-за нехватки денег

Открытие аэропорта в Павлодаре вновь откладывается на год. Подрядная организация не смогла завершить ремонтные работы из-за нехватки средств.

— Для завершения работ в аэропорту требуется дополнительное финансирование в размере 9,3 миллиарда тенге из республиканского бюджета. Наши предложения о выделении этих средств уже получили поддержку. Основной этап работ продолжится в следующем году. Строительно-монтажные работы планируется начать ориентировочно в апреле 2026 года. На укладку асфальтобетонного покрытия и установку светосигнального оборудования потребуется около 4,5 месяца. Ожидается, что реконструкция будет завершена в сентябре следующего года, — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области.

По информации управления, в 2024 году с ТОО «Kyrylys Group RK» был заключён договор на реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта общей стоимостью 16,4 миллиарда тенге.

С целью реализации проекта в том же году из Национального фонда было выделено 4,8 миллиарда тенге, а в 2023 году из республиканского и областного бюджетов поступило ещё 2,2 миллиарда тенге. По состоянию на сегодняшний день освоено лишь 76,5% средств, выделенных в текущем году, при этом общий объём выполненных работ составляет 44%.

— В соответствии с графиком, уже выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, созданию основания дорожного полотна на участках расширения, а также монтажу дренажной системы. В настоящее время ведутся работы по установке системы видеонаблюдения и строительству периметрального ограждения с устройством деформационных швов. Также были приобретены материалы и оборудование на сумму около 5 миллиардов тенге, — добавили в ведомстве.

Напомним, что с 1 апреля текущего года павлодарский аэропорт закрыт на реконструкцию.