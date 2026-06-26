Рекультивация испарительного поля в Атырау затягивается из-за проблем с финансированием

Работы по рекультивации испарительного поля «Квадрат» в Атырау затянулись из-за недостаточного финансирования и изменений в проектной документации. Проект, стартовавший в 2022 году, до сих пор не завершен, передает корреспондент агентства Kazinform.

Работы по рекультивации испарительного поля «Квадрат» в Атырау затянулись из-за недостаточного финансирования и корректировки проектной документации. Проект, стартовавший в 2022 году, до сих пор не завершен, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общая стоимость проекта составляет 7 млрд тенге. Реализацией занимается АО «Павлодарский речной порт».

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

По словам представителей подрядной организации, на сегодняшний день выполнены работы на сумму 4 млрд тенге. Руководитель проекта Нурболат Досалиев сообщил, что при полном финансировании объект удастся завершить в 2026 году.

— Если в этом году бюджетные средства будут выделены в полном объеме, мы завершим проект в 2026 году. Сейчас выделено лишь 1,4 млрд тенге. Из-за недостаточного финансирования мы до сих пор не получили аванс. Дополнительное соглашение также не заключено. Все технические вопросы решаются совместно с заказчиком, — отметил Нурболат Досалиев.

В свою очередь представитель городского акимата заявил, что оставшиеся 3 млрд тенге предусмотрены, а оплата будет производиться по мере выполнения работ.

В 2024 году реализация проекта была приостановлена на полгода. Причиной стали рост стоимости строительных материалов и необходимость корректировки сметы. Однако областная бюджетная комиссия не одобрила выделение дополнительных средств. В результате подрядчик обязан завершить проект в рамках первоначально утвержденного бюджета.

— После завершения основных работ оставшиеся донные отложения (иловый осадок), образовавшиеся в результате многолетнего накопления сточных вод, будут дополнительно очищены. После полного завершения проекта подрядная организация продолжит сопровождение объекта. Гарантийный срок составляет два года, — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ и жилищной инспекции Атырау Маулен Саламатов.

Согласно проекту, на территории полигона необходимо очистить 1,7 млн кубометров загрязненного осадка. На сегодняшний день очищено более 900 тысяч кубометров.

Уже завершены строительство дамбы, установка геотуб, укладка геотекстиля и геомембраны, поставка химических реагентов — флокулянтов и коагулянтов, а также монтаж водозаборного колодца.

В ближайшие две недели планируется доставить три земснаряда, после чего сточные воды будут направляться на специально подготовленную площадку.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

Следует отметить, что с 2021 года по решению суда сброс сточных вод на это испарительное поле запрещен. После этого между Министерством экологии и акиматом области была разработана дорожная карта. По просьбе предприятия «Атырау облысы Су Арнасы» сроки исполнения несколько раз переносились.

Согласно последнему решению, с августа текущего года сброс сточных вод на данный объект будет полностью запрещен.

— Важно понимать, что по этому вопросу представители общественности также обращались в суд. В результате стороны пришли к медиативному соглашению. В его рамках осуществляется постоянный мониторинг мест сброса сточных вод. Вопрос находится на особом контроле. При этом невозможно полностью отключить от канализационной системы всю правобережную часть города, поскольку здесь расположены не только жилые дома, но и социальные объекты — больницы, школы, детские сады и другие учреждения, — пояснил заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области Ерлан Есенов.

По данным экологов, за пределами санитарно-защитной зоны испарительного поля трижды проводились исследования качества воздуха. Их результаты показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере до 43 раз.

В дальнейшем акимат планирует использовать очищенную воду для технических нужд, а также провести работы по озеленению территории испарительного поля.

Как сообщалось ранее, новые очистные сооружения и ливневки построят в Астане.