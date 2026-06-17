KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Новые очистные сооружения и ливневки построят в Астане

    В Астане в текущем году начнется строительство новых канализационных очистных сооружений КОС-2 производительностью 188 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram, передает Kazinform.

    Новые очистные сооружения и ливневки построят в Астане
    Фото: официальный сайт нацпроекта «МЭКС»

    По его словам, проект предусматривает строительство подводящих и отводящих коллекторов. Также ведется проектирование локальных очистных сооружений в жилом массиве Коктал, районе Ондирис и Индустриальном парке общей производительностью 85 тыс. кубометров в сутки.

    Кроме того, запланирована модернизация действующих очистных сооружений КОС-1 с увеличением мощности на 25 тыс. кубометров в сутки.

    Среднесуточный объем водоотведения в столице сегодня составляет 350–360 тыс. кубометров, ежегодно увеличиваясь примерно на 10 тыс. кубометров.

    Параллельно в городе продолжается развитие ливневой канализации. За последние годы построено и реконструировано более 22 км магистральных коллекторов, девять насосных станций и шесть очистных сооружений.

    В этом году продолжаются работы по строительству и расширению двух очистных сооружений ливневой канализации — в районе Триатлон-парка и по улице Акжол. Реализация проектов позволит снизить риски подтопления улиц и дорог в районах Алматы и Байконыр.

    Ранее мы сообщали о том, как Астана готовится к росту потребления воды.

    Подтопления Канализация Женис Касымбек Астана Акимат ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор