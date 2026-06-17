Новые очистные сооружения и ливневки построят в Астане

В Астане в текущем году начнется строительство новых канализационных очистных сооружений КОС-2 производительностью 188 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram , передает Kazinform.

По его словам, проект предусматривает строительство подводящих и отводящих коллекторов. Также ведется проектирование локальных очистных сооружений в жилом массиве Коктал, районе Ондирис и Индустриальном парке общей производительностью 85 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, запланирована модернизация действующих очистных сооружений КОС-1 с увеличением мощности на 25 тыс. кубометров в сутки.

Среднесуточный объем водоотведения в столице сегодня составляет 350–360 тыс. кубометров, ежегодно увеличиваясь примерно на 10 тыс. кубометров.

Параллельно в городе продолжается развитие ливневой канализации. За последние годы построено и реконструировано более 22 км магистральных коллекторов, девять насосных станций и шесть очистных сооружений.

В этом году продолжаются работы по строительству и расширению двух очистных сооружений ливневой канализации — в районе Триатлон-парка и по улице Акжол. Реализация проектов позволит снизить риски подтопления улиц и дорог в районах Алматы и Байконыр.

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