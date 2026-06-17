Как Астана готовится к росту потребления воды, рассказал Женис Касымбек

В Астане продолжается реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение города стабильным водоснабжением и предотвращение дефицита питьевой воды. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram , передает Kazinform.

По его словам, в прошлом году в городе началось строительство технического водовода, который обеспечит подачу исходной воды на станции водоподготовки в объеме 50 тыс. кубометров в сутки.

По итогам 2025 года было проложено 3,2 км трубопровода, а за пять месяцев текущего года — еще 5,8 км.

Аким напомнил, что в 2023 году в столице была введена в эксплуатацию третья насосно-фильтровальная станция.

В ближайшие годы в Астане планируется реализовать порядка 20 проектов по строительству магистральных сетей водоснабжения. По словам Касымбека, это позволит обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение города с учетом дальнейшего роста населения и увеличения потребления воды.

Напомним, численность населения Астаны к 2035 году может достичь 2,3-2,4 млн человек. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly.