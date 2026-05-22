К 2035 году население Астаны может достичь 2,4 млн человек — Женис Касымбек

Численность населения Астаны к 2035 году может достичь 2,3-2,4 млн человек. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с этим в столице разрабатывается новый генеральный план, предусматривающий развитие необходимой инженерной и социальной инфраструктуры.

По его словам, обновленный генеральный план планируется принять в течение ближайших 2–3 месяцев. Документ предусматривает развитие социальных объектов и инфраструктуры, необходимой для повседневной жизни с учетом роста населения.

— Сейчас мы обновляем генеральный план города. Планируем принять его в течение 2-3 месяцев. Согласно документу, к 2035 году население Астаны достигнет 2,3-2,4 млн человек. Поэтому мы уже готовим необходимую инфраструктуру на этот период. Все социальные объекты и инфраструктура для повседневной жизни предусмотрены в плане, — сказал аким.

Фото: Дияр Бексултанов

Женис Касымбек отметил, что в настоящее время число постоянных жителей столицы достигло 1,7 млн человек. Кроме того, ежедневно в Астану приезжают более 200 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов.

— Сейчас в городе постоянно проживает 1,7 млн человек. Также наблюдается ежедневная миграция. Более 200 тысяч человек ежедневно приезжают из Косшы, Талапкера, Коянды, Аршалы, Нуринского района и других населенных пунктов. Только из Косшы ежедневно в Астану приезжают 60-70 тысяч человек. Кроме того, около 100 тысяч человек живут и работают в столице без регистрации. Таким образом, ежедневно в Астане находится около 2 млн человек, — отметил он.

Также аким затронул вопрос обеспечения столицы питьевой водой. По его словам, сейчас дефицита воды в городе нет, а имеющихся запасов хватит на несколько лет.

— Ранее проблема нехватки питьевой воды действительно существовала. Сейчас такой проблемы нет. У нас сформирован профицит на несколько лет вперед. Мы завершили строительство третьей насосно-фильтровальной станции, что обеспечивает запас на ближайшие 3-4 года. Кроме того, начали новый проект — прокладка водовода от канала имени Сатпаева Иртыш — Караганда. Проект планируется завершить в 2028–2029 годах. В результате в городе появится четвертая станция, что обеспечит потребности столицы еще на 10 лет. Проблема водоснабжения будет полностью решена, — заявил Женис Касымбек.

Напомним, что численность населения Казахстана по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 20 547 909 человек. С начала года показатель увеличился на 48 087 человек, что соответствует темпу прироста в 0,23%.