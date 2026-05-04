Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана

Численность населения Казахстана по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 20 547 909 человек. С начала года показатель увеличился на 48 087 человек, что соответствует темпу прироста в 0,23%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основной вклад в рост обеспечили естественное увеличение населения и положительное миграционное сальдо.

По данным Бюро национальной статистики, естественный прирост составил 42 879 человек, тогда как миграционный прирост — 5 208 человек. Средняя численность населения за отчетный период составила 20 523 866 человек.

Наиболее заметная динамика наблюдается в городах, где проживает уже 13 137 950 человек. Городское население увеличилось на 52 840 человек, а общий темп роста достиг 0,4%, что выше среднереспубликанского уровня. Рост обеспечили как рождаемость, так и приток населения из других регионов и стран.

Сельское население, напротив, демонстрирует снижение. Его численность составила 7 409 959 человек, что на 4 753 человека меньше по сравнению с началом года. Несмотря на естественный прирост в 16 816 человек, значительный миграционный отток в 21 569 человек привел к общему сокращению сельского населения.

Среди регионов лидерами по темпам роста остаются Астана (1,44%), Шымкент (0,68%) и Алматинская область (0,62%). При этом крупнейший естественный прирост зафиксирован в Туркестанской области и Шымкенте.

Миграционные процессы также демонстрируют региональные различия. Наибольший отток населения наблюдается в Туркестанской и Жамбылской областях, тогда как самый значительный приток зафиксирован в Астане, куда прибыло более 18 тысяч человек.

Напомним, по данным на 1 марта 2026 года, численность населения Казахстана составила 20 532 240 человек.