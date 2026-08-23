Сила Атырау: рекордсмен протащил КамАЗ перед избирательным участком

В Атырау в день выборов рекордсмен страны Ерсеит Бралин устроил силовой перформанс возле избирательного участка — он протащил грузовой автомобиль КамАЗ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Ерсеит Бралин ранее установил рекорд страны, протащив семь железнодорожных вагонов общей массой 165 тонн.

Возле избирательного участка была подготовлена специальная площадка, где рекордсмен протащил грузовой автомобиль КамАЗ. После выступления Ерсеит Бралин отправился на избирательный участок и проголосовал.

Фото: акимат Атырауской области

На этом необычные достижения не закончились. Рекордсмен собственными руками согнул арматуру и сделал из нее число «23» — в честь дня выборов.

Таким образом, силовой перформанс получил символическое содержание, связанное с днем голосования.

Фото: акимат Атырауской области

Сегодня, 23 августа, в Казахстане проходят выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи политических партий. Таким образом, в среднем на один депутатский мандат претендуют около четырех кандидатов.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Олимпиады проголосовал на выборах в Курултай.

Также на избирательном участке в Алматы сделал свой выбор чемпион Олимпиады Михаил Шайдоров.