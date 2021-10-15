Рекордный урожай зерновых планируют собрать в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Впервые за 30 лет в Павлодарской области готовятся собрать более одногно миллиона тонн зерновых, или сразу на 35% больше прошлогоднего показателя, 600 тысяч тонн картофеля, а урожай гречихи составит около половины общереспубликанского объема. Об этом стало известно во время рабочего объезда главы региона Абылкаира Скакова районов области, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали аграрии, свою роль сыграло развитие орошаемого земледелия и агротехнологий. К примеру, руководитель крестьянского хозяйства в Иртышском районе Оразалы Атимов в этом году ввел оросительную систему для полива 630 гектаров и в итоге значительно увеличил валовой сбор продукции.

«За счет небольшого участка пастбищной земли, который обычно в июне уже не представляет никакого интереса ни для населения, ни для домашнего скота, мы получили продукции на 350 миллионов тенге, - рассказал фермер акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову. - Поэтому мы намерены развивать орошение, тем более что Иртыш протекает в двух шагах от наших площадей. В ближайшие годы хотели бы ввести еще две тысячи гектаров орошения».

В другом хозяйстве в Иртышском районе в этом году завершают строительство инфраструктуры орошения и уже строят планы по возведению молочно-товарной фермы на 620 голов.

«В регионе насчитывается 132 тысячи гектаров орошаемых земель, - сообщил заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов. - В течение пяти лет есть перспектива увеличить площадь поливных земель до 225 тысячи гектаров. В этом году в регионе должны ввести около 5 тысяч гектаров орошения».

В районе Теренколь аким Павлодарской области Абылкаир Скаков побывал на одном из овощехранилищ. Его руководитель Игорь Щербак рассказал, что в этом году местные крестьяне получили качественный картофель. Хорошей уродилась и кукуруза.

«Еще мы выращиваем гречиху сорта «Девятка», которую переработчики забирают с радостью, - поделился Щербак. - Под эту культуру в этом году мы выделили 1,2 тысячи гектаров. Мы уже свалили гречиху и ждем, когда она подсохнет. Надеюсь, урожайность составит не менее 8-10 центнеров с гектара».

В этом году в Павлодарской области посевная площадь гречихи превысила 53 тысячи гектаров, это почти половина от всех казахстанских посевов культуры. При средней урожайности в 8,1 центнера с гектара в регионе планируют собрать более 43 тысяч тонн гречихи, или около 55% от ее общереспубликанского объема.

Кроме того, в этом году в Павлодарской области впервые выделяют мелким фермерским и крестьянским хозяйствам субсидии на корма. 500 миллионов тенге распределят среди 1 тысячи хозяйств из расчета 10 тысяч тенге на голову КРС и 3 тысячи тенге – МРС. Таким образом экономия крестьян составит от 20% до 45%.

«Наши планы по диверсификации региональной экономики за счет АПК работают. За два года объем валовой продукции в агропромышленном комплексе увеличился с 255 млрд тенге до 350 млрд тенге, рост практически по всем направлениям. Хочу от души поблагодарить наших аграриев и уверить, что мы продолжим уделять сельскому хозяйству особое внимание», - написал впоследствии аким Павлодарской области Абылкаир Скаков у себя в соцсетях.