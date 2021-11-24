Рекордный урожай собран в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аграрии Туркестанской области подвели итоги 2021 года. В результате диверсификации посевов в сельском хозяйстве было собрано 3,3 млн тонн урожая, достигнут рекордный показатель. Сегодня в здании «Конгресс Холла» в Туркестане состоялось праздничное мероприятие «Altyn kúz-2021», в котором были подведены итоги года сельскохозяйственного сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Была организована выставка сельхозтоваропроизводителей Туркестанского региона. Затем состоялось торжественное собрание, где аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравил всех работников аграрного сектора с Днем работников сельского хозяйства РК.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –Днем работников сельского хозяйства! Этот праздник объединяет всех, кто трудится в столь важной сфере экономики, как аграрный сектор, от уровня развития которого зависит продовольственная безопасность страны и здоровье граждан. Благодаря независимости в нашем государстве стало возможным развитие различных отраслей.

Вчера на расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan» Первый Президент страны – Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху.

В этом году мы встречаем 30-летие Независимости. За эти тридцать лет в регионе увеличились все показатели. Построен мост «Независимости», был запущен «Коксарайский контррегулятор», по территории области проходит международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай», который решил ряд ключевых вопросов. В тоже время, построен магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент», что позволило на 60% обеспечить южный регион природным газом. Город Туркестан газифицирован на 100%. За три с лишним года город изменился до неузнаваемости. Все эти проекты реализованы на глазах у жителей области. Все достижения агропромышленного комплекса региона создаются вашим каждодневным самоотверженным трудом.

В регионе хорошо развивается племенное животноводство. По экспорту мяса Туркестанская область вышла на первое место. В то же время потенциал Туркестанской области очень высок в освоении орошаемых земель, выращивании овощей и бахчевых культур. Погода в регионе благоприятная. Приумножая многовековой опыт и трудовые традиции, наши аграрии сегодня успешно внедряют инновационные технологии, создавая основу будущим достижениям. Крупные крестьянские хозяйства активно пользуются технологией дождевального орошения. Для средних крестьянских хозяйств выгодно использовать технологию «Получения двух-трех урожаев в год». Приусадебные участки пользуются технологией капельного орошения. Работа в этом направлении не должна прекращаться. Желаю всем работникам агропромышленного комплекса новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия и достатка вашим семьям!», - отметил глава региона У. Шукеев.

Также аким области отметил, что Казахстан и Узбекистан достигли соглашения по трансграничным рекам. В этом году по магистральному каналу «Достык» в Казахстан поступает вода, хлопководы не ощущали дефицита воды при орошении и добились высоких урожаев. В регионе ремонтируются каналы и возводятся новые водохранилища.

В ходе праздничного мероприятия ряд граждан были награждены медалью Министерства сельского хозяйства РК «Еңбек ардагері» и нагрудными знаками «Ауыл шаруашылығы үздігі». На торжественном собрании от имени Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» были награждены представители передовых агроформирований.

Концертная программа продолжилась выступлениями творческих коллективов города и области.