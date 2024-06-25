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    09:15, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Рекордное количество мигрантов пересекло Ла-Манш за пол года

    Рекордное количество мигрантов пересекло Ла-Манш за пол года
    Фото: kentonline.co.uk

    Рекордное количество людей, ищущих убежища, на небольших лодках прибыло в Великобританию через Ла-Манш за первые шесть месяцев этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Данные Министерства внутренних дел Великобритании показывают, что в воскресенье 257 человек на четырех лодках переплыли море, в результате чего предварительное общее количество за год составило 12 901 человек. Это на 17% выше чем тех, кто прибыл в это же время в прошлом году.

    План властей Великобритании об отправке просителей убежища в Восточную Африку до сих пор не был реализован. Пока в рамках этой схемы никто не был депортирован. Два человека, ищущих убежища, добровольно уехали из Великобритании в Руанду.

    Министры пообещали продолжить руандийскую схему, если консерваторы победят на предстоящих выборах. Лейбористы пообещали отказаться от нее и направить деньги на финансирование дополнительной правоохранительной деятельности.

    Теги:
    Европа Мигранты Великобритания Мировые новости
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
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