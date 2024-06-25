Рекордное количество мигрантов пересекло Ла-Манш за пол года

Рекордное количество людей, ищущих убежища, на небольших лодках прибыло в Великобританию через Ла-Манш за первые шесть месяцев этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Данные Министерства внутренних дел Великобритании показывают, что в воскресенье 257 человек на четырех лодках переплыли море, в результате чего предварительное общее количество за год составило 12 901 человек. Это на 17% выше чем тех, кто прибыл в это же время в прошлом году.

План властей Великобритании об отправке просителей убежища в Восточную Африку до сих пор не был реализован. Пока в рамках этой схемы никто не был депортирован. Два человека, ищущих убежища, добровольно уехали из Великобритании в Руанду.

Министры пообещали продолжить руандийскую схему, если консерваторы победят на предстоящих выборах. Лейбористы пообещали отказаться от нее и направить деньги на финансирование дополнительной правоохранительной деятельности.