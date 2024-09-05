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    17:11, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Рекордное количество гостей обслужили отели Казахстана

    отели
    Фото: freepik

    Казахстанские гостиницы обслужили рекордное количество гостей в первой половине 2024 года. По данным Бюро национальной статистики, места размещения смогли обслужить 4 млн человек, что на 400 тыс больше чем за аналогичный период 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Показатель первого полугодия оказался рекордным с 2014 года. Отели в общей сложности заработали 121 млрд тенге, примерно 30 тыс. тенге на человека.

    Лишь 14% постояльцев составили иностранцы, а остальные - граждане Казахстана.

    В разрезе гражданства, больше всего нерезидентов было из России – 233 тыс. человек (186 тыс. в 2023 году).

    Самый большой прирост туристов по сравнению с прошлым годом оказался из Индии. Если в первую половину 2023 года количество постояльцев составило 22 тыс. человек, то в этом году их число удвоилось – до 54 тыс. человек.

    Ранее стало известно, что за две недели до открытия V Всемирных игр кочевников в Астане количество поисковых запросов на авиабилеты в Казахстан увеличилось. Значительный рост спроса был зафиксирован в июле 2024 года, за два месяца до начала Игр.

    Также сообщалось о росте числа гостиниц в Казахстане. 

    Кроме того одно из ведущих мировых изданий в сфере туризма включило Казахстан в список 10 лучших направлений для путешествия. 

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Туризм Министерство туризма и спорта РК Статистика Игры кочевников
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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