Рекордное количество гостей обслужили отели Казахстана

Казахстанские гостиницы обслужили рекордное количество гостей в первой половине 2024 года. По данным Бюро национальной статистики, места размещения смогли обслужить 4 млн человек, что на 400 тыс больше чем за аналогичный период 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Показатель первого полугодия оказался рекордным с 2014 года. Отели в общей сложности заработали 121 млрд тенге, примерно 30 тыс. тенге на человека.

Лишь 14% постояльцев составили иностранцы, а остальные - граждане Казахстана.

В разрезе гражданства, больше всего нерезидентов было из России – 233 тыс. человек (186 тыс. в 2023 году).

Самый большой прирост туристов по сравнению с прошлым годом оказался из Индии. Если в первую половину 2023 года количество постояльцев составило 22 тыс. человек, то в этом году их число удвоилось – до 54 тыс. человек.

Ранее стало известно, что за две недели до открытия V Всемирных игр кочевников в Астане количество поисковых запросов на авиабилеты в Казахстан увеличилось. Значительный рост спроса был зафиксирован в июле 2024 года, за два месяца до начала Игр.

Также сообщалось о росте числа гостиниц в Казахстане.

Кроме того одно из ведущих мировых изданий в сфере туризма включило Казахстан в список 10 лучших направлений для путешествия.