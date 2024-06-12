Рекордное количество автодорог отремонтируют в Казахстане

В Казахстане планируют отремонтировать 12 тысяч километров автомобильных дорог. Сообщается, что некоторые магистрали, которые будут включены в программу ремонтных работ, не обновлялись с момента своего строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сообщил заместитель министра транспорта Сатжан Аблалиев.

— В текущем году в утвержденном бюджете предусмотрены средства на охват ремонтными работами 9,5 тысячи км дорог общего пользования, из которых 4,2 тысячи км — дороги местного значения (областные и районные дороги), 7,8 тысячи км — республиканская сеть. Глава государства дал поручение увеличить объем ремонтных работ на дорогах, и в этом году планируется дополнительно охватить ремонтными работами еще 2,5 тысячи км, что приведет к рекордному количеству в 12 тысяч км отремонтированных автодорог. Средний ремонт будет проведен на тех участках, где после строительства не производилось крупных капитальных реконструкций. Например, дорога с Жезказгана до Петропавловска проходит через 4 области. Некоторые ею не пользуются из-за отсутствия соответствующих условий. Теперь эта дорога будет окончательно отремонтирована, — сказал заместитель министра транспорта Сатжан Аблалиев.

Фото: Минтранспорта РК

Наибольшее количество дорог местного значения нацелены отремонтировать в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

В частности, в Костанайской области планируется отремонтировать 823 км дорог, на востоке страны — 383 км, в Актюбинской области — 381 км, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях 358 км и 283 км соответственно.

— Ремонтные работы нацелены на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества дорог местного значения. В свою очередь, данные меры способствуют улучшению транспортного сообщения между населенными пунктам, — сказал министр транспорта Марат Карабаев в ходе брифинга с участием журналистов.

Фото: Минтранспорта РК

В Актюбинской области планируют отремонтировать дорогу «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз», а в Восточно-Казахстанской и области Абай автодорогу, которая соединяет Усть-Каменогорск и Семей.

При этом точной даты завершения ремонтных работ вице-министр транспорта не назвал.

— Точная дата завершения работ на каждом участке зависит от их протяженности, условий местности и доступности строительных материалов, техники и прочего в регионе, — отметил Сатжан Аблалиев.

Также было отмечено, что в ходе строительства будут применятся передовые технологии и материалы для повышения долговечности и надежности дорог.

Для достижения поставленных задач подрядные организации продолжают заготовку дорожно-строительных материалов и полномасштабно ведут строительно-монтажные работы.