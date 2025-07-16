Рекордный выпуск специалистов медицинских вузов ожидается в Казахстане

Так, по сравнению с 2023 годом, дефицит врачей сократился на 20%, а среднего медицинского персонала — на 7%. Обеспеченность врачами и средним медперсоналом в Казахстане превышает средние показатели стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— В 2025 году прогнозируется рекордный выпуск специалистов медицинских вузов — 11 626 человек. Две трети из них будут трудоустроены в медицинские организации по региональному распределению.

В целях привлечения кадров в регионы реализуются меры государственной поддержки. Так, 254 врача по дефицитным специальностям, выезжающих на работу в село на срок от 5 лет, получили единовременное пособие в размере 100 МЗП на общую сумму более 2,1 млрд тг.

Стипендии для студентов медицинских вузов увеличены в среднем на 20%. Выделено более 5000 образовательных грантов на бакалавриат и резидентуру, с учетом региональных потребностей, — сообщили в Минздраве.