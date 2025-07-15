Рекордный уровень просрочки по кредитам зафиксирован в России

Не платят в основном по ссудам, оформленным в 2023–2024 годах под высокие ставки рискованным заемщикам, отметил регулятор. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Объем проблемных ссуд к маю увеличился на 400 млрд рублей по сравнению с результатами предыдущего года, их доля достигла 5,7% от розничного портфеля, указали в ЦБ. Проблемные ссуды на 90% покрыты резервами, и это значит, что банки заранее отложили деньги на случай их невозврата. Ограничения на выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой уже способствуют улучшению качества кредитного портфеля банков, написало издание.

Как заявил «Известиям» гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин, на рынке резко ухудшилось качество обслуживания ссуд. Риски просрочки кредитов накапливались весь 2024 год, а пик просрочек и дефолтов выпал на 2025 год. По прогнозу бюро, в сегменте кредитных карт количество просрочек в этот период может вырасти на 1,5-1,8 млн человек, что на 70-90% больше, чем во втором полугодии 2024 года. В газете уточнили, что в настоящее время точные данных за первое полугодие отсутствуют.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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