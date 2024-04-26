Рекордный рост магазинных краж фиксируется в Великобритании

Количество мелких магазинных краж в Англии и Уэльсе достигло рекордного уровня - почти 1200 преступлений в день, в то время как число раскрытых полицией дел по ним сократилось до минимума - всего один случай из 10, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, в прошлом году совершено 430 104 магазинные кражи, что на треть (37%) больше по сравнению с 315 040 случаев, зарегистрированных годом ранее. Это самое большое количество шоплифтинга с момента начала учета этого типа преступлений полицией.

Газета The Telegraph со ссылкой на данные британского министерства внутренних дел сообщает, что доля случаев, когда подозреваемым предъявляются обвинения за магазинные кражи, уменьшилась с 15% до 10,5% по сравнению с 27,7% в 2016 году.

Британский консорциум розничной торговли заявил об удвоении убытков от краж до 1,8 млрд фунтов стерлингов и увеличении числа случаев насилия или жестокого обращения с работниками магазинов с 870 до 1300 каждый день.

Число краж у физических лиц также достигло самого высокого уровня с 2004 года, составив 125 563 преступления в 2023 году, что на 18% больше показателей 2022 года. При этом только в одном случае из 170 ворам предъявляются обвинения.

Количество зарегистрированных полицией в прошлом году грабежей увеличилось на 13% (81 094 случаев) по сравнению с 2022 годом, но все же остается на 26% ниже, чем в 2003 году, когда началась практика регистрации этих типов преступлений.