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    18:20, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Рекордный отток миллионеров ожидается по всему миру

    Согласно прогнозу инвестиционно-консалтинговой компании «Henley & Partners» в 2025 году около 142 тысяч миллионеров по всему миру переедут в более благоприятные страны, список которых возглавляют ОАЭ, США, Италия, Швейцария и Саудовская Аравия, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Fox Business.

    самолет
    Фото: truenorthwealth.com

    Согласно отчету ОАЭ возглавляют список наиболее желательных мест для миграции состоятельных лиц, имея чистый приток около 9800 миллионеров, чье состояние оценивается примерно в $63 млрд. В этой ближневосточной стране число миллионеров увеличилось на 98% в период с 2014 по 2024 год, что связано с гостеприимной иммиграционной политикой, нулевым подоходным налогом, сильной инфраструктурой и политической стабильностью.

    США занимают второе место в списке с чистым притоком 7500 миллионеров, что принесет с собой около 43,7 млрд долларов богатства. С 2014 по 2024 год в США наблюдалось 78% увеличение числа миллионеров. «Henley & Partners» заявили, что программа иммиграционных инвесторов «EB-5» и предпринимательская экосистема делают США идеальным местом для богатых людей.

    Италия на 3 месте с 3600 миллионерами и предполагаемым состоянием в $20,7 млрд. Число миллионеров в стране увеличилось на 20% с 2014 по 2024 год.

    Швейцария занимает 4 место в списке и ожидается, что она привлечет 3 тысячи миллионеров с состоянием около $16,8 млрд. В стране наблюдалось 28% увеличение числа миллионеров с 2014 по 2024 год.

    Саудовская Аравия завершает топ-5 благоприятных стран, куда переедут 2400 миллионеров с капиталом $18,4 млрд. С 2014 по 2024 год в стране наблюдался рост числа богатых людей на 55%.

    Также отмечаются страны, которые теряют миллионеров. Топ-5 составили: Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Россия.

    Великобритания оказалась в самом низу списка, прогнозируемый чистый отток составит 16 500 миллионеров, которые увезут с собой богатства на $91,8 млрд. С 2014 по 2024 год в стране наблюдалось сокращение числа миллионеров на 9%.

    Следующий Китай, который потеряет 7800 миллионеров и $55,9 млрд. В стране наблюдалось 74% увеличение числа миллионеров с 2014 по 2024 год.

    Третью позицию с конца занимает Индия, с чистым оттоком 3500 миллионеров и состоянием в $26,2 млрд. С 2014 по 2024 год число миллионеров в Индии увеличилось на 72%.

    На четвертом месте Южная Корея, откуда выехало 2400 миллионеров с $15,2 млрд. Число миллионеров в стране выросло на 17% с 2014 по 2024 год.

    Пятое с конца место в списке занимает Россия, которая, как ожидается, потеряет 1500 миллионеров с состоянием в $14,7 млрд. С 2014 по 2024 год число миллионеров в стране сократилось на 25%.

    В опубликованном отчете о мировом благосостоянии UBS сообщается, что в 2024 году в США появилось более 379 тысяч новых миллионеров. Согласно отчету, общее число миллионеров в США выросло на 1,5% в 2024 году и достигло 23,8 млн человек.

    Ранее сообщалось, что Швеция теряет долларовых миллионеров.

    Теги:
    Список миллиардеров Мировые новости
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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