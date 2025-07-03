Рекордный отток миллионеров ожидается по всему миру
Согласно прогнозу инвестиционно-консалтинговой компании «Henley & Partners» в 2025 году около 142 тысяч миллионеров по всему миру переедут в более благоприятные страны, список которых возглавляют ОАЭ, США, Италия, Швейцария и Саудовская Аравия, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Fox Business.
Согласно отчету ОАЭ возглавляют список наиболее желательных мест для миграции состоятельных лиц, имея чистый приток около 9800 миллионеров, чье состояние оценивается примерно в $63 млрд. В этой ближневосточной стране число миллионеров увеличилось на 98% в период с 2014 по 2024 год, что связано с гостеприимной иммиграционной политикой, нулевым подоходным налогом, сильной инфраструктурой и политической стабильностью.
США занимают второе место в списке с чистым притоком 7500 миллионеров, что принесет с собой около 43,7 млрд долларов богатства. С 2014 по 2024 год в США наблюдалось 78% увеличение числа миллионеров. «Henley & Partners» заявили, что программа иммиграционных инвесторов «EB-5» и предпринимательская экосистема делают США идеальным местом для богатых людей.
Италия на 3 месте с 3600 миллионерами и предполагаемым состоянием в $20,7 млрд. Число миллионеров в стране увеличилось на 20% с 2014 по 2024 год.
Швейцария занимает 4 место в списке и ожидается, что она привлечет 3 тысячи миллионеров с состоянием около $16,8 млрд. В стране наблюдалось 28% увеличение числа миллионеров с 2014 по 2024 год.
Саудовская Аравия завершает топ-5 благоприятных стран, куда переедут 2400 миллионеров с капиталом $18,4 млрд. С 2014 по 2024 год в стране наблюдался рост числа богатых людей на 55%.
Также отмечаются страны, которые теряют миллионеров. Топ-5 составили: Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Россия.
Великобритания оказалась в самом низу списка, прогнозируемый чистый отток составит 16 500 миллионеров, которые увезут с собой богатства на $91,8 млрд. С 2014 по 2024 год в стране наблюдалось сокращение числа миллионеров на 9%.
Следующий Китай, который потеряет 7800 миллионеров и $55,9 млрд. В стране наблюдалось 74% увеличение числа миллионеров с 2014 по 2024 год.
Третью позицию с конца занимает Индия, с чистым оттоком 3500 миллионеров и состоянием в $26,2 млрд. С 2014 по 2024 год число миллионеров в Индии увеличилось на 72%.
На четвертом месте Южная Корея, откуда выехало 2400 миллионеров с $15,2 млрд. Число миллионеров в стране выросло на 17% с 2014 по 2024 год.
Пятое с конца место в списке занимает Россия, которая, как ожидается, потеряет 1500 миллионеров с состоянием в $14,7 млрд. С 2014 по 2024 год число миллионеров в стране сократилось на 25%.
В опубликованном отчете о мировом благосостоянии UBS сообщается, что в 2024 году в США появилось более 379 тысяч новых миллионеров. Согласно отчету, общее число миллионеров в США выросло на 1,5% в 2024 году и достигло 23,8 млн человек.
Ранее сообщалось, что Швеция теряет долларовых миллионеров.