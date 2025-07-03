Рекордный отток миллионеров ожидается по всему миру

Согласно отчету ОАЭ возглавляют список наиболее желательных мест для миграции состоятельных лиц, имея чистый приток около 9800 миллионеров, чье состояние оценивается примерно в $63 млрд. В этой ближневосточной стране число миллионеров увеличилось на 98% в период с 2014 по 2024 год, что связано с гостеприимной иммиграционной политикой, нулевым подоходным налогом, сильной инфраструктурой и политической стабильностью.

США занимают второе место в списке с чистым притоком 7500 миллионеров, что принесет с собой около 43,7 млрд долларов богатства. С 2014 по 2024 год в США наблюдалось 78% увеличение числа миллионеров. «Henley & Partners» заявили, что программа иммиграционных инвесторов «EB-5» и предпринимательская экосистема делают США идеальным местом для богатых людей.

Италия на 3 месте с 3600 миллионерами и предполагаемым состоянием в $20,7 млрд. Число миллионеров в стране увеличилось на 20% с 2014 по 2024 год.

Швейцария занимает 4 место в списке и ожидается, что она привлечет 3 тысячи миллионеров с состоянием около $16,8 млрд. В стране наблюдалось 28% увеличение числа миллионеров с 2014 по 2024 год.

Саудовская Аравия завершает топ-5 благоприятных стран, куда переедут 2400 миллионеров с капиталом $18,4 млрд. С 2014 по 2024 год в стране наблюдался рост числа богатых людей на 55%.

Также отмечаются страны, которые теряют миллионеров. Топ-5 составили: Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Россия.

Великобритания оказалась в самом низу списка, прогнозируемый чистый отток составит 16 500 миллионеров, которые увезут с собой богатства на $91,8 млрд. С 2014 по 2024 год в стране наблюдалось сокращение числа миллионеров на 9%.

Следующий Китай, который потеряет 7800 миллионеров и $55,9 млрд. В стране наблюдалось 74% увеличение числа миллионеров с 2014 по 2024 год.

Третью позицию с конца занимает Индия, с чистым оттоком 3500 миллионеров и состоянием в $26,2 млрд. С 2014 по 2024 год число миллионеров в Индии увеличилось на 72%.

На четвертом месте Южная Корея, откуда выехало 2400 миллионеров с $15,2 млрд. Число миллионеров в стране выросло на 17% с 2014 по 2024 год.

Пятое с конца место в списке занимает Россия, которая, как ожидается, потеряет 1500 миллионеров с состоянием в $14,7 млрд. С 2014 по 2024 год число миллионеров в стране сократилось на 25%.

В опубликованном отчете о мировом благосостоянии UBS сообщается, что в 2024 году в США появилось более 379 тысяч новых миллионеров. Согласно отчету, общее число миллионеров в США выросло на 1,5% в 2024 году и достигло 23,8 млн человек.

Ранее сообщалось, что Швеция теряет долларовых миллионеров.