Швеция теряет долларовых миллионеров

Швеция продолжает терять позиции в глобальном списке долларовых миллионеров, свидетельствуют данные свежего отчета консалтинговой компании Capgemini.

Это уже второй год подряд, когда количество богатых шведов уменьшается. Совокупное состояние этих миллионеров снизилось на 0,6%— до 372 миллиардов долларов.

Причинами спада стали слабый экономический рост, неопределенность на рынке процентных ставок и рост расходов на жилье, что ослабило покупательную способность и замедлило рост капитала.

Соседняя Норвегия же демонстрирует уверенный рост. Только в 2024 году там появилось 5000 новых долларовых миллионеров.

Мировая тенденция к росту продолжается после спада, вызванного пандемией. По данным отчета, в 2024 году в мире насчитывается 23,4 миллиона миллионеров, а их совокупное состояние составляет более 90 триллионов долларов, что на 2,6% больше, чем в 2023 году.

США остаются мировым лидером по числу долларовых миллионеров — 7,9 миллиона человек, что на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

В Азии лидируют Индия и Япония, где рост составил 5,6%, что дало соответственно 20 000 и 210 000 новых миллионеров. В Китае, напротив, зафиксировано снижение на 1%.

В то же время снижение цен на нефть привело к тому, что число миллионеров на Ближнем Востоке уменьшилось более чем на 2%. В Латинской Америке из-за валютной нестабильности и экономических проблем снижение составило 8,5%.

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