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    21:52, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Рекордные холода обрушились на Южную Америку: погибли около 15 человек

    Холода, вызванные принесенными в регион полярными воздушными массами, обрушились на Южную Америку, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

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    Скриншот видео RTVE

    Как сообщает издание Le Monde, в то время, когда во многих частях Западной Европы установилась аномально жаркая погода, в Южной Америке, в частности в Аргентине, Чили и Уругвае, наблюдаются необычно низкие для этого времени года температуры. Рекордные холода уже стали причиной гибели по меньшей мере 15 человек.

    - На 30 июня 2025 года Чили и Аргентина вошли в число самых холодных мест на планете, за исключением полярных регионов, - отметили во Всемирной метеорологической организации.

    В аргентинской столице 2 июля столбики термометров опустились до минус 1,9 градусов, что стало самым низким показателем с 1991 года. В прибрежном городе Мирамар впервые за 34 года обрушился снег.

    Температура в городе Чильян (Чили) достигла минус 9,3 градусов. Снег обрушился даже на пустыню Атакама, известную как самое сухое место на Земле. В столице Уругвая 30 июня температура упала до минус 5,8 градусов, что стало рекордом с 1967 года.

    В странах растут опасения по поводу более широких социальных и экономических последствий из-за аномально низких температур. Фермеры сообщают о повреждении урожая из-за заморозков, что губительно для фруктов и озимых культур. Кроме того, снегопады в ряде городов нарушили работу транспорта и школ.

    Ранее сообщалось, что на Техас обрушились ливневые паводки, которые унесли жизни многих людей.

    Теги:
    Погода Америка Южная Америка Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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