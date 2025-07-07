Рекордные холода обрушились на Южную Америку: погибли около 15 человек

Как сообщает издание Le Monde, в то время, когда во многих частях Западной Европы установилась аномально жаркая погода, в Южной Америке, в частности в Аргентине, Чили и Уругвае, наблюдаются необычно низкие для этого времени года температуры. Рекордные холода уже стали причиной гибели по меньшей мере 15 человек.

- На 30 июня 2025 года Чили и Аргентина вошли в число самых холодных мест на планете, за исключением полярных регионов, - отметили во Всемирной метеорологической организации.

В аргентинской столице 2 июля столбики термометров опустились до минус 1,9 градусов, что стало самым низким показателем с 1991 года. В прибрежном городе Мирамар впервые за 34 года обрушился снег.

Температура в городе Чильян (Чили) достигла минус 9,3 градусов. Снег обрушился даже на пустыню Атакама, известную как самое сухое место на Земле. В столице Уругвая 30 июня температура упала до минус 5,8 градусов, что стало рекордом с 1967 года.

В странах растут опасения по поводу более широких социальных и экономических последствий из-за аномально низких температур. Фермеры сообщают о повреждении урожая из-за заморозков, что губительно для фруктов и озимых культур. Кроме того, снегопады в ряде городов нарушили работу транспорта и школ.

Ранее сообщалось, что на Техас обрушились ливневые паводки, которые унесли жизни многих людей.