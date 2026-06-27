KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Конституция

    Рекорд на Каркаре: тысячу лошадей одновременно прогнали на ипподроме

    На ипподроме Кегенского района в рамках фестиваля «Қымызмұрындық-2026» состоялся массовый прогон тысячи лошадей, ставший одним из самых зрелищных событий праздника и своеобразным рекордом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рекорд на Каркаре: тысяча лошадей одновременно вышли на ипподром
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Около тысячи лошадей из различных местных хозяйств одновременно вышли на ипподром, продемонстрировав богатые традиции казахского коневодства. Этот массовый прогон стал первым за пятилетнюю историю фестиваля.

    Рекорд на Каркаре: тысяча лошадей одновременно вышли на ипподром
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Зрелищное шествие табунов вызвало восторг у тысяч зрителей, которые встречали его бурными аплодисментами, создавая по-настоящему праздничную атмосферу.

    степь, цветы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По словам акима Кегенского района Нурбакыта Тенизбаева, столь массовый прогон лошадей в рамках одного мероприятия в стране проводится впервые, поэтому его вполне можно считать своеобразным рекордом.

    Рекорд на Каркаре: тысяча лошадей одновременно вышли на ипподром
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Он напомнил, что в этом году фестиваль впервые приобрел республиканский статус и был посвящен 368-летию выдающегося казахского мыслителя Абыз-баба Альмерека Жаншыкулы.

    По словам Нурбакыта Тенизбаева, праздник вызвал большой интерес не только среди жителей Казахстана, но и иностранных гостей. Фестиваль посетили представители разных стран, спортсмены, общественные деятели и туристы. Общее число участников и гостей превысило 30 тысяч человек.

    Рекорд на Каркаре: тысяча лошадей одновременно вышли на ипподром
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — С каждым годом наш фестиваль набирает обороты. По сравнению с первым годом его проведения количество гостей увеличилось почти в десять раз. Мы видим огромный интерес со стороны людей и считаем, что наш фестиваль стал одним из ожидаемых событий не только для жителей нашего района, но и для гостей со всей страны, — подчеркнул он.

    Рекорд на Каркаре: тысяча лошадей одновременно вышли на ипподром
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Аким также отметил, что фестиваль играет важную роль в развитии туристического потенциала Кегенского района. Сегодня в его организацию вовлечены более 250 предпринимателей, а основная часть расходов покрывается за счет частных инвестиций.

    Из районного бюджета на проведение мероприятия было выделено около 15 миллионов тенге.

    Рекорд на Каркаре: тысяча лошадей одновременно вышли на ипподром
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    На плато Каркара для гостей развернули этноаул, где установили более 100 юрт, организовали выставки ремесленников, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители знакомились с традиционным бытом казахского народа, дегустировали блюда национальной кухни, участвовали в мастер-классах и соревнованиях по национальным видам спорта.

    Рекорд на Каркаре: тысяча лошадей одновременно вышли на ипподром
    Фото: Kazinform

    Ранее участников фестиваля поздравили аким Алматинской области Марат Султангазиев и советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, который передал гостям и участникам праздника теплые приветствия Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

    Культура Видео Алматинская область Национальные традиции
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор