Рекорд на Каркаре: тысячу лошадей одновременно прогнали на ипподроме

На ипподроме Кегенского района в рамках фестиваля «Қымызмұрындық-2026» состоялся массовый прогон тысячи лошадей, ставший одним из самых зрелищных событий праздника и своеобразным рекордом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Около тысячи лошадей из различных местных хозяйств одновременно вышли на ипподром, продемонстрировав богатые традиции казахского коневодства. Этот массовый прогон стал первым за пятилетнюю историю фестиваля.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Зрелищное шествие табунов вызвало восторг у тысяч зрителей, которые встречали его бурными аплодисментами, создавая по-настоящему праздничную атмосферу.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По словам акима Кегенского района Нурбакыта Тенизбаева, столь массовый прогон лошадей в рамках одного мероприятия в стране проводится впервые, поэтому его вполне можно считать своеобразным рекордом.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Он напомнил, что в этом году фестиваль впервые приобрел республиканский статус и был посвящен 368-летию выдающегося казахского мыслителя Абыз-баба Альмерека Жаншыкулы.

По словам Нурбакыта Тенизбаева, праздник вызвал большой интерес не только среди жителей Казахстана, но и иностранных гостей. Фестиваль посетили представители разных стран, спортсмены, общественные деятели и туристы. Общее число участников и гостей превысило 30 тысяч человек.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— С каждым годом наш фестиваль набирает обороты. По сравнению с первым годом его проведения количество гостей увеличилось почти в десять раз. Мы видим огромный интерес со стороны людей и считаем, что наш фестиваль стал одним из ожидаемых событий не только для жителей нашего района, но и для гостей со всей страны, — подчеркнул он.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Аким также отметил, что фестиваль играет важную роль в развитии туристического потенциала Кегенского района. Сегодня в его организацию вовлечены более 250 предпринимателей, а основная часть расходов покрывается за счет частных инвестиций.

Из районного бюджета на проведение мероприятия было выделено около 15 миллионов тенге.

Фото: Александр Павский/Kazinform

На плато Каркара для гостей развернули этноаул, где установили более 100 юрт, организовали выставки ремесленников, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители знакомились с традиционным бытом казахского народа, дегустировали блюда национальной кухни, участвовали в мастер-классах и соревнованиях по национальным видам спорта.

Фото: Kazinform

Ранее участников фестиваля поздравили аким Алматинской области Марат Султангазиев и советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, который передал гостям и участникам праздника теплые приветствия Главы государства Касым-Жомарта Токаева.