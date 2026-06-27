«Қымызмұрындық-2026» проходит в Алматинской области: участникам передали приветствие Президента
В Кегенском районе Алматинской области стартовал масштабный культурно-спортивный фестиваль «Қымызмұрындық–2026», посвященный национальным традициям и 368-летию выдающегося казахского мыслителя и бия Альмерека Жаншыкулы, передает корреспондент агентства Kazinform.
От имени Главы государства участников праздника приветствовал советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев.
Он передал собравшимся самые теплые пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева и отметил, что Глава государства придает особое значение мероприятиям, направленным на сохранение национальных ценностей и популяризацию исконных традиций казахского народа.
— Уверен, что праздник «Қымызмұрындық», проходящий в живописном и священном Кегенском районе, будет способствовать укреплению преемственности поколений, — сказал Малик Отарбаев.
По его словам, каждый обычай и каждая традиция Великой степи несут глубокий воспитательный смысл и являются важной частью национальной идентичности.
— Сохранение этого бесценного наследия, переданного нам предками, его обновление в соответствии с требованиями времени и широкая популяризация, как неоднократно подчеркивал Президент, являются нашей общей задачей. Сегодня, оставаясь верными заветам предков, мы развиваем национальное наследие в соответствии с современными требованиями. В производстве кумыса внедряются новые технологии, расширяются возможности его хранения, переработки и продвижения на рынок. Это наглядный пример гармоничного сочетания традиций и современных инноваций, — отметил советник Президента.
Он подчеркнул, что курс на построение Справедливого Казахстана также основан на принципе преемственности поколений.
— Мы должны двигаться вперед как обновляющееся государство, не теряя связи с историческим прошлым и сохраняя свои национальные основы, — сказал он.
Особую символичность нынешнему фестивалю, по словам Малика Отарбаева, придает то, что он проходит в год 368-летия Альмерека Жаншыкулы. В честь юбилея на священной земле Каркары организованы поминальный ас и республиканские соревнования по национальным видам спорта.
— Уверен, что эти мероприятия являются ярким воплощением курса, определенного Президентом, по укреплению национальной идентичности, сохранению исторического наследия и возрождению традиций. Радует, что сегодня праздник «Қымызмұрындық» возрождается во многих регионах нашей страны. Подобные мероприятия вызывают все больший интерес и у туристов, — подчеркнул он.
По словам советника Президента, живописные предгорья Хан-Тенгри, великолепие Каркары и красота урочища Мыңжылқы являются настоящими жемчужинами Казахстана, а подобные фестивали способствуют укреплению духовного единства народа и популяризации культуры страны на международной арене.
С приветственным словом к участникам фестиваля также обратился аким Алматинской области Марат Султангазиев.
Он отметил, что «Қымызмұрындық» проводится в регионе уже пятый год подряд и за это время стал важным духовно-культурным событием не только для Кегенского района, но и для всей области. В этом году фестиваль впервые вошел в республиканский календарь культурных мероприятий.
— В честь знаменательной даты возносятся молитвы за душу великого предка, проводится поминальный ас. Кроме того, при поддержке его потомков и неравнодушных граждан организованы республиканские соревнования по национальным видам спорта. Каркара — одно из священных мест в истории казахского народа. Поэтому вполне закономерно, что именно здесь праздник «Қымызмұрындық» стал доброй традицией, — сказал глава региона.
Марат Султангазиев подчеркнул, что Алматинская область последовательно развивает туристическую отрасль, сочетая богатое природное наследие и историко-культурные ценности.
По его словам, в прошлом году регион посетили более 2,5 миллиона туристов, что свидетельствует о растущем интересе к достопримечательностям области.
Озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон, предгорья Хан-Тенгри и плато Каркара уже давно стали узнаваемыми туристическими брендами Казахстана.
— Наша цель — не просто увеличить количество туристов, а создать условия, чтобы каждый гость смог глубже познакомиться с природой, историей и культурой родного края. Именно поэтому мы уделяем особое внимание развитию экологического туризма. Сохранение природы и развитие туризма — два неразрывно связанных направления. Эта работа полностью созвучна общенациональной программе «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, — подчеркнул аким области.