«Қымызмұрындық-2026» проходит в Алматинской области: участникам передали приветствие Президента

В Кегенском районе Алматинской области стартовал масштабный культурно-спортивный фестиваль «Қымызмұрындық–2026», посвященный национальным традициям и 368-летию выдающегося казахского мыслителя и бия Альмерека Жаншыкулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

От имени Главы государства участников праздника приветствовал советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев.

Фото: Kazinform

Он передал собравшимся самые теплые пожелания Президента Касым-Жомарта Токаева и отметил, что Глава государства придает особое значение мероприятиям, направленным на сохранение национальных ценностей и популяризацию исконных традиций казахского народа.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Уверен, что праздник «Қымызмұрындық», проходящий в живописном и священном Кегенском районе, будет способствовать укреплению преемственности поколений, — сказал Малик Отарбаев.

По его словам, каждый обычай и каждая традиция Великой степи несут глубокий воспитательный смысл и являются важной частью национальной идентичности.

— Сохранение этого бесценного наследия, переданного нам предками, его обновление в соответствии с требованиями времени и широкая популяризация, как неоднократно подчеркивал Президент, являются нашей общей задачей. Сегодня, оставаясь верными заветам предков, мы развиваем национальное наследие в соответствии с современными требованиями. В производстве кумыса внедряются новые технологии, расширяются возможности его хранения, переработки и продвижения на рынок. Это наглядный пример гармоничного сочетания традиций и современных инноваций, — отметил советник Президента.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Он подчеркнул, что курс на построение Справедливого Казахстана также основан на принципе преемственности поколений.

— Мы должны двигаться вперед как обновляющееся государство, не теряя связи с историческим прошлым и сохраняя свои национальные основы, — сказал он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Особую символичность нынешнему фестивалю, по словам Малика Отарбаева, придает то, что он проходит в год 368-летия Альмерека Жаншыкулы. В честь юбилея на священной земле Каркары организованы поминальный ас и республиканские соревнования по национальным видам спорта.

— Уверен, что эти мероприятия являются ярким воплощением курса, определенного Президентом, по укреплению национальной идентичности, сохранению исторического наследия и возрождению традиций. Радует, что сегодня праздник «Қымызмұрындық» возрождается во многих регионах нашей страны. Подобные мероприятия вызывают все больший интерес и у туристов, — подчеркнул он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По словам советника Президента, живописные предгорья Хан-Тенгри, великолепие Каркары и красота урочища Мыңжылқы являются настоящими жемчужинами Казахстана, а подобные фестивали способствуют укреплению духовного единства народа и популяризации культуры страны на международной арене.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

С приветственным словом к участникам фестиваля также обратился аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Он отметил, что «Қымызмұрындық» проводится в регионе уже пятый год подряд и за это время стал важным духовно-культурным событием не только для Кегенского района, но и для всей области. В этом году фестиваль впервые вошел в республиканский календарь культурных мероприятий.

Фото: Александр Павский /Kazinform

— В честь знаменательной даты возносятся молитвы за душу великого предка, проводится поминальный ас. Кроме того, при поддержке его потомков и неравнодушных граждан организованы республиканские соревнования по национальным видам спорта. Каркара — одно из священных мест в истории казахского народа. Поэтому вполне закономерно, что именно здесь праздник «Қымызмұрындық» стал доброй традицией, — сказал глава региона.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Марат Султангазиев подчеркнул, что Алматинская область последовательно развивает туристическую отрасль, сочетая богатое природное наследие и историко-культурные ценности.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По его словам, в прошлом году регион посетили более 2,5 миллиона туристов, что свидетельствует о растущем интересе к достопримечательностям области.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон, предгорья Хан-Тенгри и плато Каркара уже давно стали узнаваемыми туристическими брендами Казахстана.

Фото: Александр Павский / Kazinform