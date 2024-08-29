Реконструкцию сквера имени Алии и Маншук завершат осенью в Алматы

В Алматы возобновили благоустройство сквера имени Алии и Маншук, ремонтные работы которого планировалось завершить еще весной прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Продолжается благоустройство сквера имени Алии и Маншук. Проект предусматривает обустройство пешеходной дорожки, зоны отдыха, освещение и посадка деревьев, — сказал аким Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района.

Он также отметил, что будут реконструированы три фонтана «Акку», «Одуванчик» и «Тюльпаны». Работы будут завершены ко Дню Республики.

Фото: акимат Алматы

Ранее наши корреспонденты посетили сквер имени Алии и Маншук, расположенный напротив КБТУ. Ремонтные работы в этом сквере были начаты еще в 2022 году и планировалось их завершение в мае 2023 года. Однако подрядчики не справились с задачей.



Позднее между управлением экологии и окружающей среды и подрядной организацией был расторгнут договор, а поставщик признан недобросовестным участником государственных закупок.