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    12:42, 29 Август 2024 | GMT +6

    Реконструкцию сквера имени Алии и Маншук завершат осенью в Алматы

    Реконструкцию сквера имени Алии и Маншук завершат осенью в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы возобновили благоустройство сквера имени Алии и Маншук, ремонтные работы которого планировалось завершить еще весной прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Продолжается благоустройство сквера имени Алии и Маншук. Проект предусматривает обустройство пешеходной дорожки, зоны отдыха, освещение и посадка деревьев, — сказал аким Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района.

    Он также отметил, что будут реконструированы три фонтана «Акку», «Одуванчик» и «Тюльпаны». Работы будут завершены ко Дню Республики.

    Реконструкцию сквера имени Алии и Маншук завершат осенью в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Ранее наши корреспонденты посетили сквер имени Алии и Маншук, расположенный напротив КБТУ. Ремонтные работы в этом сквере были начаты еще в 2022 году и планировалось их завершение в мае 2023 года. Однако подрядчики не справились с задачей. 

    Позднее между управлением экологии и окружающей среды и подрядной организацией был расторгнут договор, а поставщик признан недобросовестным участником государственных закупок.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Акимат Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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