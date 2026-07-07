Реконструкцию каналов и водохранилища завершили в трех регионах Казахстана

В Казахстане завершена реконструкция трех объектов водохозяйственной инфраструктуры, расположенных в Туркестанской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Реконструкция трех объектов велась с 2022–2023 годов.

Как отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, в Ордабасинском районе Туркестанской области введен в эксплуатацию канал «Найман» протяженностью 26,15 км. В ходе реконструкции выполнены работы по бетонированию русла и строительству 75 гидротехнических сооружений.

До модернизации канал обеспечивал водой около 2000 гектаров орошаемых земель Ордабасинского района, а также приусадебные участки районного центра и села Кажымукан. В ведомстве подчеркнули, что реализация проекта позволит увеличить площадь полива и значительно сократить потери воды при ее транспортировке.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Также завершена реконструкция аварийных участков общей протяженностью 1,53 км на Большом Алматинском канале имени Д. Конаева. Как сообщили в министерстве, специалисты демонтировали разрушенные участки и выполнили облицовку канала монолитным железобетоном.

— Реализация проекта позволила улучшить техническое состояние канала, повысить его пропускную способность и снизить потери воды, что улучшило водообеспечение 33,3 тыс. га орошаемых земель Алматинской области, — подчеркнули в Минводы и ирригации РК.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Кроме того, в Западно-Казахстанской области полностью завершена реконструкция гидротехнических сооружений Кировского водохранилища, расположенного в селе Тоган Акжаикского района. Как отметили в ведомстве, обновление объекта направлено на повышение надежности водохранилища и обеспечение безопасности населения в период весенних паводков.

— Данные проекты очень важны для обеспечения водной безопасности страны, а также эффективного использования водных ресурсов. Реконструкция каналов позволяет сократить потери воды и способствует развитию орошаемого земледелия и сельского хозяйства в целом. Работы на водохранилищах проводятся в целях укрепления объектов для обеспечения безопасного пропуска и накопления паводковых и талых вод, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что Большой Алматинский канал ждет масштабная реконструкция.