Большой Алматинский канал ждет масштабная реконструкция

В рамках реализации поручения Премьер-Министра РК Олжаса Бектенова по контролю состояния гидротехнических сооружений и предотвращению угроз на трансграничных реках министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Алматинскую область.



В Илийском районе министр ознакомился с работой Куртинского водохранилища объемом 120 млн кубометров. Объект способен обеспечивать водой 13,7 тыс. га орошаемых земель Илийского и Жамбылского районов.



В настоящее время ведется разработка проектной документации на реконструкцию плотины Куртинского водохранилища. Параллельно разрабатывается документация на реконструкцию Таскутанской водоподъемной плотины Куртинского водохранилища, способной пропускать до 309 кубометров воды в секунду.

Фото: Минводы и ирригации

Кроме того, в рамках второго транша совместного с Исламским банком развития проекта в 2027 году будут начаты работы по реконструкции Правобережного и Левобережного магистральных каналов на реке Курты, общая протяженность которых составляет 62,3 км.



Далее министр направился в Енбекшиказахский район, где ознакомился с работой Бартогайского водохранилища на реке Шелек. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию объекта. Проектом предусмотрено укрепление плотины водохранилища, обеспечение круглосуточного мониторинга уровня воды, автоматизация управления затворами, установка локальной системы оповещения и строительство новой инфраструктуры.



Бартогайское водохранилище обеспечивает водой 66,3 тыс. га орошаемых земель Енбекшиказахского, Карасайского и Талгарского районов Алматинской области. Проектный объем объекта — 320 млн кубометров.

Фото: Минводы и ирригации

Далее министр ознакомился с результатами реконструкции участков Большого Алматинского канала общей протяженностью 1,53 км. В рамках проекта проведены работы по облицовке монолитным железобетоном. В результате улучшено техническое состояние объекта, увеличена его пропускная способность и снижены потери воды, что улучшило водообеспечение 33,3 тыс. га орошаемых земель региона.



На данный момент завершена разработка проекта по реконструкции участка Канала протяженностью 15,5 км. Также подготавливается документация на реконструкцию участков общей протяженностью 110 км, что позволит полностью забетонировать и модернизировать главную водную артерию Алматинской области.



Находясь в Енбекшиказахском районе Нуржан Нуржигитов также ознакомился с ходом работ на Балтабайском массиве орошения. На объекте реализуются мероприятия в рамках второй фазы Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем. На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 94%.



Ранее сообщалось о том, что завершилась реконструкция магистрального канала в Жамбылской области.