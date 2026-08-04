Реконструкция ТЮЗа имени Сац в Алматы близится к завершению

Реконструкция одного из знаковых культурных объектов Алматы — театра для детей и юношества имени Наталии Сац — близится к завершению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления строительства Нурбол Нурсагатов, согласно договору работы должны быть завершены в сентябре. Однако объект планируют сдать раньше установленного срока.

— Управление строительства является заказчиком. По договорным срокам у нас сентябрь, но мы заранее завершаем и уже подписываем акт госкомиссии. То есть объект на стадии завершения, - сказал спикер.

Ранее сообщалось, что реконструкцию театра имени Наталии Сац планируется завершить в июле 2026 года.

Напомним, первоначально стоимость проекта оценивалась в 21,7 млрд тенге. Позднее стало известно, что на реконструкцию предусмотрено 24 млрд тенге. Бывший аким Ерболат Досаев ранее пояснял, на какие работы планируется направить дополнительные средства.

Особое внимание в ходе реконструкции уделено сохранению исторического облика здания. В частности, предусмотрено воссоздание мраморного панно в фойе театра, идея создания которого принадлежала Динмухамеду Кунаеву.

Работы проводятся с учетом исторической и архитектурной ценности объекта. Основной акцент сделан на восстановлении и сохранении оригинальных элементов здания, в том числе мозаичного барельефа, лестниц, перил и ступеней. Чехословацкие люстры были демонтированы и направлены на реставрацию.

После завершения реконструкции театр преобразится не только внешне, но и технически. Общая площадь здания увеличится с 9 800 до 14 680 квадратных метров за счет расширения подвальных помещений и технического этажа.

При этом вместимость зрительного зала сократится с 781 до 744 мест. Это связано с установкой более комфортных кресел и увеличением расстояния между рядами.

Подробнее о масштабной реконструкции театра можно прочитать по ссылке.