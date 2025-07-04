Проект на 24 млрд: озвучены детали реконструкции театра имени Сац в Алматы

В рамках пресс-тура, организованного акиматом Ауэзовского района и региональной службой коммуникаций, представили ход реконструкции театра. Особое внимание будет уделено воссозданию мраморного панно в фойе театра — идеи, принадлежавшей Динмухамеду Кунаеву.

Как отметил руководитель проекта реконструкции Аскар Сагындыков, работы ведутся с учетом исторической значимости здания. Основной акцент поставлен на восстановление и сохранение исторических архитектурных элементов — мозаичного барельефа, оригинальных лестниц, перил и ступеней, чехословацких люстр, которые уже демонтированы и направлены на реставрацию.

— Когда мы разрабатывали чертежи, обнаружили проект, разработанный Кунаевым, в котором он хотел реализовать именно это мраморное панно в фойе. Однако за 15 лет ему так и не удалось воплотить эту идею в жизнь. Мы планируем восстановить эту концепцию и воплотить ее в полной мере, — отметил он.

Здание театра, построенное в 1979–1980 годах как Дом культуры Алматинского хлопчатобумажного комбината (АХБК), изначально создавалось по проекту архитекторов Альбины Петровой, Гульзары Джакиповой и Зауреш Мустафиной.

После завершения реконструкции театр существенно преобразится как внешне, так и технически. Общая площадь здания увеличится с 9 800 до 14 680 квадратных метров — за счет расширения подвала и технического этажа. При этом количество зрительских мест сократится с 781 до 744, что связано с установкой более удобных кресел и расширением проходов между рядами.

Театр ожидает полное техническое переоснащение. Будут установлены пять независимых подъемных площадок, выдвижные и вращающиеся механизмы, современная мультимедийная система, а также система интеллектуального управления светом и сценой. Кроме того, внедряется энергоэффективное освещение с централизованным управлением.

Также на территории театра ведется строительство нового здания малой сцены формата Black Box общей площадью 10 500 квадратных метров и вместимостью 220 мест. Пространство будет трансформируемым, с возможностью адаптации под разные форматы спектаклей. Малую сцену соединит с основным зданием крытый переход, который объединит историческую часть театра с современным пространством.

Проект реализуется управлением строительства города Алматы совместно с подрядной организацией ТОО «BI Urban Construction». Общая стоимость составляет 23,9 млрд тенге, а площадь новой пристройки — 10 559 квадратных метров. Демонтажные работы завершены на 56%, а земляные работы под новую сцену — на 65%. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Завершение всех строительных и пуско-наладочных работ ожидается в июле 2026 года.

Ранее агентство Kazinform показывало, каким станет обновленный театр имени Сац в Алматы.

Изначально стоимость проекта реконструкции оценивалась в 21,7 млрд тенге, однако позже стало известно, что на эти цели выделено 24 млрд тенге. Бывший аким города Ерболат Досаев пояснил, на что именно планируется направить дополнительные средства.