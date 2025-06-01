Реконструкция озера Сайран: началась подготовка к наполнению чаши водой

Основные строительно-монтажные работы уже выполнены, сейчас ведется подготовка к поэтапному наполнению чаши озера водой.

Как сообщили в подрядной организации АО «Павлодарский речной порт», укреплены береговые линии, построена дамба, проложены инженерные коммуникации: системы полива, водоснабжения, электроснабжения и наружного освещения.

Фото: акимат Алматы

На завершающей стадии находятся работы по обустройству пляжной зоны, укладке тротуарной плитки, асфальтированию дорожек и установке малых архитектурных форм.

По словам руководителя проекта Рината Зильмухамедова, старт наполнения чаши озера запланирован на 2 июня. Водоснабжение будет осуществляться с использованием системы гидромеханических затворов на шандоре вдоль проспекта Толе би.

Фото: акимат Алматы

— 2 июня мы начнем заполнять озеро водой. Для начала установим 50% закрытия, чтобы посмотреть, как реагирует наполнение, с какой скоростью это происходит. И затем, как только удостоверимся в прочности, в том, что мы все верно сделали, протестируем, понаблюдаем хотя бы трое суток за своими конструкциями, которые находятся в воде, мы дадим уже полное закрытие и на полный уровень наполним Сайран, — объяснил Ринат Зильмухамедов.

Реализация проекта сопровождалась инженерно-техническими сложностями. Среди них — высокая влажность в апреле и мае, которая мешала нанесению жидкой гидроизоляционной мембраны на дно декоративного бассейна с лотосами.

— Мембрана наносится в несколько слоев, после чего ей требуется как минимум трое суток на полное высыхание и набор прочности. Только после этого можно приступать к внесению грунта и тестированию систем, — пояснил он.

Кроме того, территория озера отличается сложным рельефом. Как отметил начальник участка Александр Карандасов, тяжелые грунты на участке заменили и завезли более устойчивый балласт для таких конструкций.

Фото: акимат Алматы

— На сегодня в восточной части берега со стороны Алмалинского района работы полностью завершены. По Ауэзовскому району остались работы по поливочной системе. Когда озеро Сайран заполнят водой, будет осуществлен гидропосев, — рассказал начальник участка Александр Карандасов.

Кроме того, возникла задержка с поставкой сертифицированных гидроизоляционных материалов — мембрана прибыла из Турции только в мае.

Высажено свыше 3 400 деревьев, около 15 000 кустарников и цветников, общая озелененная площадь составила 261 тыс. квадратных метров. По словам главного архитектора проекта Нелли Лаптевой, ранее на месте озера находился песчано-гравийный карьер, поэтому почва была неплодородной.

Фото: акимат Алматы

— Нам во все посадочные ямы приходилось добавлять земли. Объект на склонах, дорог мало и работы велись сложно. Поливочная система заработает на все 100% только после того, как озеро Сайран наполнится водой. И только тогда зацветет разнотравье, — дополнила она.

Напомним, с февраля по май 2023 года были проведены работы по механической очистке дна озера Сайран от ила, камыша и мусора. Вывезено 142 тысячи кубометров иловых отложений, 28 тонн мусора.

О том, как озеро будет выглядеть после завершения работ, можно посмотреть по ссылке.



