Реконструкция набережной Большой Алматинки затянулась: акимат судится с подрядчиком

В городе продолжаются работы по модернизации русла реки Большая Алматинка на участке протяженностью 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая, передает агентство Kazinform.

Проект реконструкции реализуется по заказу городского управления экологии и окружающей среды. Подрядчиком выступает АО «Павлодарский речной порт».

В последние месяцы проект неоднократно подвергался критике со стороны жителей. В частности, в социальных сетях обсуждаются вопросы качества материалов, использованных вместо гранитных плит, пыль на строительной площадке, состояние недавно высаженных деревьев и другие проблемы.

В этой связи корреспондент Kazinform побеседовал с заместителем руководителя управления экологии и окружающей среды Аршатом Бахтыгереевым, чтобы уточнить текущую стадию реализации проекта. По его словам, работы на участке реки Большая Алматинка выполнены примерно на 85–90%. Однако этот показатель не является окончательным, поскольку значительная часть работ пока не принята из-за выявленных недостатков.

— Ход работ на объекте находится под нашим ежедневным контролем. Руководство управления и специалисты ежедневно выезжают на место и проводят проверки. Если работы приостанавливаются, подрядчику направляются официальные письма с требованием ускорить процесс. Мы знаем обо всех замечаниях со стороны населения, но не принимаем некачественно выполненные работы. Более того, значительная часть оплаты подрядчику еще не произведена и мы требуем завершить работы качественно, — отметил он.

Согласно контракту завершение строительных работ было запланировано на 30 мая 2026 года, однако подрядная организация не уложилась в установленный срок.

— Подрядчик не завершил работы в срок. Сейчас мы начисляем неустойку за просрочку в соответствии с условиями договора. Эта сумма будет удерживаться из оставшихся платежей. Кроме того, для привлечения подрядчика к ответственности мы направили иск в суд, — добавил представитель управления.

По его словам, подрядчик был определен через балльно-рейтинговую систему на портале государственных закупок, где победителем становится компания, набравшая наибольшее количество баллов среди участников.

Аршат Бахтыгереев также уточнил, что по закону подрядчик предоставляет трехлетнюю гарантию на выполненные работы. В случае выявления дефектов в будущем он обязан устранять их за свой счет.

Напомним, что это не первый случай судебных разбирательств с данной организацией. Ранее компания также занималась благоустройством набережной озера

Сайран, и из-за несвоевременного и некачественного выполнения работ акимат города уже обращался в суд в отношении подрядчика.

Ранее сообщалось о реконструкции набережной реки Большая Алматинка. Тогда представитель подрядной организации Сергей Житинев отмечал, что работы ведутся планомерно и в соответствии с графиком.

Также сообщалось, что сумма договора составляет 8 млрд тенге.