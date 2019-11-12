Реконструкцию телецентра в Алматы прокомментировали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О реконструкции здания телецентра – аппаратно-студийного комплекса (АСК-2) рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу вам сказать, что здание никак не поменяло облик, а просто оттенок стекла получился чуть-чуть коричневый. Стекло сейчас стало более чистым, и видимо, это глаза начинает резать. Я просто знаю это здание очень хорошо, с самого его появления, знаю, как оно строилось и эксплуатировалось. Если сделают здание открытым для общества, оно 100% здания будет работать на город», - отметил руководитель управления на брифинге.

По его словам, архитектурные элементы после реконструкции не поменялись, а по тем же чертежам восстановился фасад, как он и был. Его образ, общий стиль, даже формы сохранились в первоначальном виде. Проект отрабатывался с самим автором этого здания.

«АСК-2 восстановили, как было задумано по проекту, это уже считается как 100% выигрыш, в том, что мы сохраняем архитектурное сооружение», - добавил А. Ахмеджанов.

Здание аппаратно-студийного комплекса (АСК-2) расположено на углу улиц Тимирязева и Желтоксан. Оно является уникальным объектом для Алматы, поскольку в нем впервые был применен почти полностью остекленный фасад. Решение построить комплекс зданий для телевидения было принято еще в 1970 году.