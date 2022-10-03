Реконструкцию 310 водохозяйственных объектов ведут в Жамбылской области по проекту ЕБРР

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Как обеспечивают в Жамбылской области аграриев поливной водой, реконструируют ирригационные системы и снижают зависимость от поливной воды из Кыргызстана, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Казыбек Бедебаев.

- Казыбек Кошкарбекович, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в ближайшие десять лет Казахстану необходимо довести площадь орошаемых земель с 1,6 до трех миллионов гектаров. Что делается для исполнения государственной программы развития АПК в Жамбылской области?

- В регионе полным ходом идут работы по восстановлению ирригационной системы. Проекты, реализуемые в водохозяйственной сфере, очень важны для развития сельского хозяйства. Увеличив объемы поливной воды и площади орошаемых земель, мы сможем повысить урожайность сельхозкультур.

Орошаемая площадь жамбылских сельхозземель составляет около 110 тыс. гектаров, перед нами стоит задача увеличить площадь до 200 тыс. гектаров. После проведения реконструкции оросительных систем эта цифра должна увеличиться как минимум до 180 тыс. гектаров. Создав эффективную оросительную систему, мы сможем значительно сократить дефицит полива и увеличить площадь орошаемых земель.

Проблема дефицита поливной воды давно существует в нашем регионе. Для снижения технических потерь влаги бетонируются каналы, модернизируются аварийные водохранилища, проводятся работы по рациональному использованию подземных вод.

- В 2019 году РГП «Казводхоз» подписал соглашение с Европейским банком развития и реконструкции, на ремонт оросительных каналов банк выделяет 24,7 млрд тенге. Как продвигается обновление ирригационных сетей, модернизация систем накопления и подачи воды?

- В рамках проекта сейчас работают шесть подрядных организаций. Проведен ремонт каналов, скважин и лотков, осуществляется модернизация ирригационных и дренажных систем в трех районах области. Подана заявка в бюджет по капитальному ремонту двух водохранилищ.

В нескольких районах уже начаты работы по разработке скважин. Это позволит обеспечить в сезон орошения поставку дополнительно 275 млн кубометров воды в районы с дефицитом поверхностных вод.

В нашей области планируется провести реконструкцию 310 объектов водохозяйственных гидромелиоративных систем в пяти районах - Жамбылском, Байзакском, Жуалынском, Меркенском и Кордайском. Общая площадь составила 53,9 тыс. га, стоимость подрядных работ - свыше 25 млрд тенге. Проект планируется завершить в 2023 году. Объем работ выполнен более чем на 65%.

Для того чтобы не допустить размыв магистральных каналов после проведения мехочистки, а также для снижения потерь воды, планируется забетонировать 16 каналов протяженностью 128 км на 15 млрд тенге. Разрабатывается проектно-сметная документация.

Вместе с проектом ЕБРР за счет займа Международного банка реконструкции и развития в трех районах области реализуется «Вторая фаза проекта по совершенствованию ирригационных и дренажных систем Жамбылской области» общей площадью 15 тыс. га. Это позволит улучшить мелиоративное состояние орошаемых земель.

Общая стоимость проектов - 10,2 млрд тенге, освоено 4,6 млрд тенге. За 2019-2021 годы из запланированных к восстановлению 15 тыс. га земель восстановлено 10 тыс. га в Жамбылском и Кордайском районах. Оставшиеся 5 тыс. га в Шуском районе планируется улучшить до конца 2023 года.

Для реализации Дорожной карты партии «Аманат» была проведена работа с акиматом региона в рамках проекта ТЭО «Модернизация ирригационных сетей для орошаемых земель в Жамбылской области» на площади около 35 тыс. га. Эти земли ранее входили в проект восстановления в рамках Азиатского банка развития, но из-за объективных причин, в свое время, не были реализованы.

Разрабатывается ПСД на 172 объекта, также ранее входивших в программу АБР. Ведется работа по передаче этих водохозяйственных объектов в коммунальную собственность районов.

- Успеваете к следующему вегетационному периоду?

- Успеваем. Работу на некоторых каналах успеем закончить только в конце 2023 года, но в этом году должны закончить 85% основных работ в пяти районах области. У нас будет программа по усовершенствованию ирригационной системы, сейчас идет вторая фаза. Заканчиваем оросительную систему на 5 тыс. гектарах в Жамбылском районе. В Кордайском районе закончили реконструкцию каналов Сарыбулак и Кайнар, подрядчики готовятся к сдаче. Сейчас проверяем, как каналы пропускают воду, так как были проблемы в период строительства. В Сарысуском районе вводится в действие водохранилище Анталы. Еще два водохранилища Караконыз и Терис-Ащибулак строит ТОО «Улмат». На водохранилище Караконыз закончили второй этап, необходимо увеличить объем с 8,5 млн кубометров воды до 18,5 миллионов. Вторая фаза идет на Тасоткельском водохранилище.

В целом, это строительство поможет частично снять водозависимость от Кыргызстана. Ведь на протяжении многих лет существует эта проблема – до 80% поливной воды юг Казахстана, жамбылские аграрии получают по трансграничным водным артериям из соседней страны.

- В Жамбылском районе остро стоит вопрос модернизации магистрального канала Райс, реконструкция которого не прошла проверку временем. Ранее жамбылские фермеры были недовольны качеством реконструкции, модернизация канала затянулась из-за ошибки проектировщика - в проекте с 4-х до 2-х метров сократили ширину 3-километрового участка канала, что привело к нехватке поливной воды. Каково его нынешнее состояние?

- По плану завершить полную реставрацию канала Райс должны в следующем году. Однако подрядчик намерен закончить работу до конца этого года, и здесь главное, чтобы проект к этому времени вернули с корректировки. Подрядчик обещает устранить все выявленные строительные дефекты, а если недочеты появятся снова, их исправят в течение двухлетнего гарантийного срока.

Из 32-километрового канала Райс крестьяне берут воду на орошение более трех тысяч гектаров полей. Здесь 36 крестьянских хозяйств высаживают люцерну, кукурузу и бахчевые культуры. Между тем, 1332 гектара не используются по причине недостатка воды. Проводимая реконструкция позволит решить проблему.

Корректировку других проблемных каналов подрядчики уже закончили, сейчас ждем окончания вегетационного периода, чтобы приступить к строительству.

На магистральном канале Исмаил протяженностью 8,4 километра будут восстановлены орошаемые земли на площади 798 гектаров. Модернизацию канала Сенкибай протяженностью 21,7 км в Байзакском районе планируется завершить до начала следующего вегетационного сезона. Ремонтные работы на магистральных каналах Свекловичный, Медеу, Айткуль, Сатыбалды будут завершены в течение трех месяцев.

- Казыбек Кошкарбекович, как проходит вегетационный период этого года в Жамбылской области?

- Благодаря системной работе местных властей, нашего предприятия, фермеры в достаточном объеме обеспечены поливной водой. Хороший уровень весенних осадков также позволил накопить нужный объем воды в период вегетации - 90% воды в девяти крупных хранилищах области и 72% в 105 малых. Всего аграриям необходимо 505 миллионов кубометров воды. Вода подавалась на посевные площади ежедневно по плану, удовлетворяя потребность местных хозяйств.