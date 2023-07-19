Реконструкция двух котельных ведется в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день для системного решения теплового дефицита в Семее ведется реконструкция двух котельных на 40 Гкал/час («Габбасова», «Центр»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, также разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию еще трех котельных («103-103А», «35 квартал», «Зооветинститут») с увеличением на 94 Гкал/час

«Вопросы теплообеспечения города поднял и Глава государства. На встрече с общественностью Касым-Жомарт Токаев отметил, что пора, наконец, решить эти проблемы. Совместно с Правительством мы начали работу по строительству современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры. Министерством энергетики принято решение о разработке ТЭО строительства ТЭЦ-3 в городе Семей», - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что в рамках строительства новой ТЭЦ АО «Самрук-Энерго» подготовлено техническое задание на разработку ТЭО, с установленной тепловой мощностью 1200 Гкал/час и электрической - 360 МВт.

Сообщается, что площадкой для строительства предварительно определены два участка в левобережной и правобережной части города, окончательное решение расположения ТЭЦ будет принято в ходе разработки ТЭО.

Напомним, ранее появилась информация, что 38 проектов за 21 млрд тенге реализуется в области Абай для обеспечения население чистой питьевой водой.

Также 194 семьи получат ключи своих квартир до конца года.