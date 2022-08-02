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Рекомендации по ношению масок не соблюдают в Нур-Султане - глава Минздрава
2 Августа 2022 11:11

Рекомендации по ношению масок не соблюдают в Нур-Султане - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният обратилась к жителям столицы и субъектам бизнеса с просьбой соблюдать профилактические меры из-за роста случаев коронавируса в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Нур-Султане, который находится в «желтой» зоне, проводятся массовые мероприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распространению инфекции в столице», - заявила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

«Для обеспечения стабилизации эпидемиологической ситуации и, соответственно, работы субъектов бизнеса без ограничений, еще раз обращаюсь к субъектам бизнеса с просьбой о необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах, обеспечения безопасности населения при получении услуг», - сказала министр.

Ранее сообщалось, что наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечается в шести регионах Казахстана.

Также названы ограничительные меры для «красной» зоны - в случае вхождения в нее ограничительные меры будут приняты в два этапа.


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