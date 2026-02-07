Рекламу мяса и ископаемого топлива запретят в общественных местах Амстердама

Издание пишет, что Амстердам впервые выдвинул это предложение еще в 2020 году, став первым городом в мире, решившимся на такой шаг.

Столица Нидерландов в рамках новой меры запретит рекламу как ископаемого топлива, так и мяса.

С тех пор Франция также приняла закон, запрещающий рекламу компаний, работающих на невозобновляемых источниках энергии, а один итальянский город намерен последовать ее примеру.

— 22 января муниципальный совет Амстердама одобрил инициативу зеленой партии GroenLinks и партии по защите животных Partij voor de Dieren о запрете рекламы ископаемого топлива и мяса в общественных местах и в сети городского общественного транспорта. Мера предусматривает запрет рекламы авиаперевозок, круизов и автомобилей с бензиновыми двигателями, — говорится в сообщении.

Официальной датой вступления регламента в силу назначено 1 мая, несмотря на сопротивление части городских властей.

Вице-мэр Амстердама Мелани ван дер Хорст заявила, что вводить запрет уже в мае слишком рано и призвала установить «разумный переходный период».

Амстердам последовал примеру ряда других нидерландских городов, уже ввевших аналогичные запреты, среди которых Утрехт, Гаага, Зволле, Делфт и Неймеген.

Организации, стоящие за кампаниями в поддержку этих решений, считают, что реклама ископаемого топлива должна регулироваться по аналогии с рекламой табака и алкоголя.

Франция в 2022 году стала первой европейской страной, запретившей рекламу ископаемого топлива в рамках нового климатического закона. Закон запрещает рекламу всех энергетических продуктов, связанных с ископаемым топливом, таких как нефтепродукты, энергия, получаемая при сжигании угля, и углеводороды.

Компаниям, нарушающим новый закон, грозят штрафы от 20 000 до 100 000 евро, а при повторных нарушениях сумма удваивается.

Ранее сообщалось, что Таджикистан введет госрегулирование рекламы.