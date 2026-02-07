Река Карасу в Шымкенте окрасилась в сине-голубой цвет

В Шымкенте вновь заговорили о вероятном загрязнении городских водоемов. Река Карасу неожиданно изменила цвет и стала насыщенно сине-голубой. Видео с необычно окрашенной водой появилось в социальных сетях и вызвало вопросы о том, что именно попало в русло и кто понесет за это ответственность.

Ролик снят на территории Старого города, недалеко от проспекта Кунаева. На кадрах вода действительно выглядит неестественно насыщенной, густой голубой оттенок резко контрастирует с обычным прозрачным цветом реки.

— Речка голубая стала. Через двор протекает. Или строительные магазины что-то скинули, или какой-то сброс идет, — говорит автор видео.

Карасу проходит через жилые кварталы, рядом расположены частные дома, торговые точки, строительные магазины и склады. Любой несанкционированный слив в такой зоне представляет прямую угрозу как для экосистемы, так и для здоровья людей.

После публикации видео городской департамент экологии сообщил о выезде специалистов.

— Организован оперативный выезд лабораторно-аналитического контроля для отбора проб воды и установления возможных причин загрязнения, — заявили в ведомстве.

По данным департамента, к моменту прибытия экологов визуальных признаков загрязнения уже не обнаружили. Вода, как уточнили специалисты, выглядела «в пределах нормы». Тем не менее ситуацию взяли на контроль.

— У автора видеозаписи взяли контактные данные и разъяснили необходимость незамедлительно сообщать в департамент в случае повторного выявления подобных фактов. Это позволит оперативно реагировать и своевременно принимать меры. Департамент осуществляет постоянный контроль за состоянием водных объектов и призывает жителей сообщать о возможных загрязнениях, — добавили в ведомстве.

Сам факт резкой смены цвета воды усиливает тревогу на фоне недавнего экологического инцидента в Шымкенте. Несколько дней назад в реке Бадам произошла массовая гибель рыбы. По предварительным данным, причиной мог стать раствор серной кислоты, который попал в городской коллектор с предприятий индустриальной зоны. Агрессивное вещество разъело трубу, произошел крупный порыв, и серо-зеленая жидкость оказалась в реке.