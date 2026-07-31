Блэкаут в Грузии: названа возможная причина

Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения опубликовала промежуточный отчет о расследовании масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 24 июля, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Согласно документу, в момент аварии энергосистема Грузии работала синхронно с энергосистемой Азербайджана по линиям электропередачи напряжением 330 кВ.

В 00:10:49 было зафиксировано отделение грузинской энергосистемы от энергосистемы Азербайджана, после чего энергосистема Грузии перешла в изолированный режим. Это сопровождалось снижением частоты и напряжения, что привело к каскадному отключению электростанций и потребителей и, в конечном итоге, к полному обесточиванию страны.

Вместе с тем регулятор подчеркивает, что расследование продолжается и окончательная причина аварии пока не установлена. Для этого комиссия намерена выяснить два ключевых вопроса. Среди них — что стало причиной отделения грузинской энергосистемы от энергосистемы Азербайджана и могла ли энергосистема Грузии обеспечить устойчивую работу в изолированном режиме после такого отключения.

Напомним, 24 июля масштабный блэкаут затронул Тбилиси и большинство регионов Грузии, вызвав перебои в работе метро, железнодорожного транспорта и телекоммуникационной инфраструктуры. После повторного отключения электроэнергии 25 июля Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье «Саботаж».

Ранее сообщалось, что в Тбилиси прошли сильные осадки, которые привели к повреждению инфраструктуры в отдельных районах столицы Грузии.