Регулировать цену сжиженного газа для отопления предложили в Казахстане

Соответствующая норма предусмотрена в законопроекте по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа.

Как заявил депутат, на рынке сжиженного нефтяного газа уже сформировался дефицит. По итогам 2025 года, фактическое потребление СНГ составило 2 млн тонн, а объем добычи 1,8 млн тонн.

При этом в стране отсутствует регулирование по следующим направлениям:

строительство многоквартирных жилых домов и социальных объектов с использованием СНГ;

рост количества автогазозаправочных станций;

координация планово-предупредительных ремонтов производителей.

В целях стабилизации ситуации предлагается:

наделить Министерство энергетики полномочиями по согласованию заданий на проектирование объектов, использующих СНГ, а также утверждению графиков планово-предупредительных ремонтов;

предоставить местным исполнительным органам право устанавливать предельное количество автогазозаправочных станций.

Кроме того, по словам Жанбыршина, актуальной является проблема отсутствия госрегулирования цены СНГ, используемого для отопления многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

Он отметил, что в отопительный период цена газа возрастает с 150–200 тыс. тенге до 250–300 тыс. тенге за тонну.

— В целях недопущения необоснованного роста цен предлагается наделить Комитет по регулированию естественных монополий полномочиями по утверждению цены сжиженного нефтяного газа, используемого для отопления указанных объектов, — сказал депутат.





Ранее мы писали, что газоснабжающие организации хотят обязать менять счетчики казахстанцам за свой счет.