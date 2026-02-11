РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:13, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Регулировать цену сжиженного газа для отопления предложили в Казахстане

    Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин предложил ввести государственное регулирование цены сжиженного нефтяного газа, используемого для отопления многоквартирных жилых домов и социальных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Едил Жанбыршин
    Фото: Жаслан Жумабеков / пресс-служба Мажилиса РК

    Соответствующая норма предусмотрена в законопроекте по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа.

    Как заявил депутат, на рынке сжиженного нефтяного газа уже сформировался дефицит. По итогам 2025 года, фактическое потребление СНГ составило 2 млн тонн, а объем добычи 1,8 млн тонн.

    При этом в стране отсутствует регулирование по следующим направлениям:

    • строительство многоквартирных жилых домов и социальных объектов с использованием СНГ;
    • рост количества автогазозаправочных станций;
    • координация планово-предупредительных ремонтов производителей.

    В целях стабилизации ситуации предлагается:

    • наделить Министерство энергетики полномочиями по согласованию заданий на проектирование объектов, использующих СНГ, а также утверждению графиков планово-предупредительных ремонтов;
    • предоставить местным исполнительным органам право устанавливать предельное количество автогазозаправочных станций.

    Кроме того, по словам Жанбыршина, актуальной является проблема отсутствия госрегулирования цены СНГ, используемого для отопления многоквартирных жилых домов и социальных объектов.

    Он отметил, что в отопительный период цена газа возрастает с 150–200 тыс. тенге до 250–300 тыс. тенге за тонну.

    — В целях недопущения необоснованного роста цен предлагается наделить Комитет по регулированию естественных монополий полномочиями по утверждению цены сжиженного нефтяного газа, используемого для отопления указанных объектов, — сказал депутат. 

    Ранее мы писали, что газоснабжающие организации хотят обязать менять счетчики казахстанцам за свой счет.

    Теги:
    Парламент Законопроекты Мажилис Газ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
