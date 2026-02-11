РУ
    Газоснабжающие организации хотят обязать менять счетчики казахстанцам за свой счет

    В Казахстане предлагают поэтапно перейти на приборы учета газа с дистанционной передачей данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Газ без перебоев: как в Казахстане проходит отопительный сезон
    Фото: АО «НК«QazaqGaz»

    Соответствующая норма предусмотрена в законопроекте по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. 

    Как отметил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, сегодня показания приборов учета 2,1 млн потребителей снимаются контролерами вручную (из 2,8 млн абонентов) или потребители фотографируют показания счетчика и отправляют их через мессенджеры.

    — Часть абонентов иногда отсутствует дома либо не предоставляет доступ к приборам учета, что препятствует полноценному и точному учету, — сказал он.

    Вместе с тем, в системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь 100 тысяч оснащены приборами учета с дистанционной передачей данных.

    В этой связи предлагается:

    • поэтапный переход на приборы учета с дистанционной передачей данных;
    • формирование единой цифровой системы учета газа.

    При этом депутат подчеркнул, что замена приборов учета будет осуществляться за счет средств газоснабжающих организаций.

    Ранее мы писали, что нормы потребления газа предложили установить в Казахстане.

