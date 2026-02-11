Газоснабжающие организации хотят обязать менять счетчики казахстанцам за свой счет

Соответствующая норма предусмотрена в законопроекте по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа.

Как отметил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, сегодня показания приборов учета 2,1 млн потребителей снимаются контролерами вручную (из 2,8 млн абонентов) или потребители фотографируют показания счетчика и отправляют их через мессенджеры.

— Часть абонентов иногда отсутствует дома либо не предоставляет доступ к приборам учета, что препятствует полноценному и точному учету, — сказал он.

Вместе с тем, в системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь 100 тысяч оснащены приборами учета с дистанционной передачей данных.

В этой связи предлагается:

поэтапный переход на приборы учета с дистанционной передачей данных;

формирование единой цифровой системы учета газа.

При этом депутат подчеркнул, что замена приборов учета будет осуществляться за счет средств газоснабжающих организаций.

Ранее мы писали, что нормы потребления газа предложили установить в Казахстане.