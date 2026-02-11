Нормы потребления газа предложили установить в Казахстане

Как сообщил депутат Едил Жанбыршин, сегодня ресурсная база газа в стране составляет порядка 3,8 трлн кубических метров, а годовой объем добычи находится на уровне около 60 млрд кубических метров.

Объем внутреннего потребления государства достиг 21,6 млрд кубических метров. Уровень газификации страны составляет 64,2%.

По его словам, в последние годы в стране наблюдается интенсивный рост объемов потребления газа.

— С одной стороны, это является результатом политики газификации, с другой остро ставит на повестку дня вопрос экономного и ответственного использования товарного газа. Как отмечал Глава государства, доступность энергетических ресурсов не должна служить основанием для их бесконтрольного потребления. Напротив, именно в этот период принципы энергоэффективности и экономии должны стать неотъемлемой частью государственной политики, — сказал Жанбыршин.

В этой связи депутатами Мажилиса был инициирован проект закона по вопросам газоснабжения. Первый блок поправок направлен на совершенствование правовых механизмов.

По словам депутата, ежегодно на газификацию населенных пунктов выделяются значительные объемы бюджетных средств. Однако часть построенных объектов не вводится в эксплуатацию своевременно. Основные причины — недостатки проектных решений и дефекты строительно-монтажных работ, а также чрезмерно затянутые процедуры передачи объектов газоснабжения.

— Сегодня передача объектов осуществляется через несколько этапов (местный исполнительный орган — Министерство финансов — «Самрук-Қазына» — QazaqGaz — QazaqGaz Aimaq). В результате многие построенные объекты остаются на балансе местных исполнительных органов без надлежащего технического обслуживания. Самое сложное в том, что жители не могут вовремя использовать голубое топливо, — отмечает Жанбыршин.

В целях решения данной проблемы предлагается:

по объектам, строящимся за счет бюджетных средств, в обязательном порядке согласовывать задание на проектирование с QazaqGaz до разработки ПСД;

осуществлять технический мониторинг в ходе строительства;

по аналогии с электроэнергетикой упростить процедуру передачи объектов путем их прямой передачи с баланса местных исполнительных органов на баланс QazaqGaz.

Также законопроект направлен на устранение посредников в газораспределении, из-за которых возникает «двойной тариф» для потребителей. Предлагается законодательно закрепить прямое подключение газораспределительных компаний к магистральным газопроводам.

Еще одна проблема — бесхозные сети, построенные частными инвесторами. После возврата инвестиций такие сети часто остаются без эксплуатации. Их общая протяженность превышает четыре тыс. км. Законопроектом предлагается ввести норму, обязывающую частных инвесторов после возврата инвестиций передавать газопроводы в собственность газораспределительной организации, к сетям которой они подключены.

Второй блок касается внедрения принципов экономного и ответственного потребления товарного газа.

— Действующая система ценообразования не учитывает фактические объемы потребления газа. Кроме того, не принимаются во внимание климатические особенности регионов. Так, жилой дом площадью 200 квадратных метров, расположенный в теплом регионе, потребляет больше газа, чем аналогичный дом в регионе с холодным климатом. Однако эта разница не отражается в ценообразовании, что нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа, — говорит Жанбыршин.

В этой связи законопроектом предлагается установить нормы потребления и применять дифференцированный подход к ценообразованию при превышении установленных норм. Аналогичный подход уже применяется в водоснабжении и электроэнергетике.

Депутат добавил, что такой механизм давно внедрен в Азербайджане и Узбекистане.

