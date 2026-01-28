Регионы с дефицитом рабочей силы приняли 1634 человек из Туркестанской области

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, в 2025 году в рамках программы «Добровольное переселение для повышения мобильности рабочей силы» по республике было выделено 7344 квоты.

В рамках данной программы из Туркестанской области в семь регионов страны с нехваткой рабочей силы переселились 407 семей, или 1634 человека.

— В прошлом году большинство граждан, покинувших Туркестанскую область, выбрали для переселения Северо-Казахстанскую область. В этот регион переехали 241 семья (971 человек). Также в Костанайскую область переселились 29 семей (128 человек), в Восточно-Казахстанскую область 25 семей (93 человека), в Павлодарскую область 93 семьи (372 человека). Кроме того, в область Абай переехали 9 семей (29 человек), в Карагандинскую область 4 семьи (19 человек), в область Улытау 6 семей (22 человека, — говорится в информации, предоставленной ведомством.

В этом году по республике выделено 5997 квот, а для переселенцев определены 7 регионов, где будет оказываться государственная поддержка. В их числе области Абай, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Улытау и Восточно-Казахстанская области.