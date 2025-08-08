Региональный прорыв: наука и производство в фокусе Костанайской области

Стартовало мероприятие с научно-инновационной выставки, где участники могли познакомиться с передовыми технологиями и разработками в сфере переработки, экотехнологий и цифровизации АПК и других производств. Позже состоялось заседание при участии акима области, депутатов Сената, руководителей госорганов, научных организаций, отечественных и зарубежных ученых.

Фото: акимат

Прорыв в индустриализации

Выступая на заседании, аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что наука и производство — две неразрывные составляющие, которые должны дополнять друг друга. Не обошло стороной это и Костанайский регион.

— Как вы знаете, Глава государства дал ряд поручений по индустриализации аграрного сектора, развитию глубокой переработки сельхозпродукции и укреплению региональной науки. Хочу отметить, что эта работа уже активно реализуется в регионе. Например, а этом году уже запущены и реализуются несколько крупных проектов, в том числе завод по выпуску высокотехнологичных автомобилей KIA, где производство полностью автоматизировано, — пояснил он во время выступления.

Фото: акимат

Особое внимание глава региона уделил стремительному развитию искусственного интеллекта. Кумар Аксакалов предложил внедрить инновации в сферу сельского хозяйства.

— Развитие региона связывают с активным внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта. В образовании такие решения помогают формировать индивидуальные программы обучения, в медицине — улучшать диагностику и контроль качества лечения, а в сельском хозяйстве внедрении ИИ, в качестве мобильной системы раннего выявления заболеваний растений. В перспективе — у каждого агрария в кармане должна быть портативная лаборатория. Это поможет сократить потери урожая, — рассказал Кумар Аксакалов.

Фото: акимат

К слову, он анонсировал предстоящий инвестиционный форум, на котором будут рассмотрены проекты по интеграции ИИ и цифровых решений в промышленность, медицину, образование, сельское хозяйство и другие сферы. Цель этих мер — повышение производительности, энергоэффективности и конкурентоспособности региона.

Наука должна быть ближе к производству

Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев обратил внимание на дисбаланс в распределении научных ресурсов. По его словам, Костанайская область — один из крупнейших аграрных регионов Казахстана, но, как и другие области, испытывает дефицит научного потенциала.

— 60% ученых и две трети бюджета на науку сосредоточены в Алматы и Астане. Это неправильно. Эффективности в таком подходе нет. Мы внесли изменения в Бюджетный кодекс, теперь в каждом регионе будут выделяться средства на собственные исследования. Конкурсы на гранты будут проводить и акиматы, а при них будут созданы советы по науке и технологиям, — рассказал он.

Эти советы будут определять, какие именно исследования нужны региону, а также формировать заказ на подготовку кадров с учётом местного рынка труда.

Фото: акимат

Пять приоритетов для Костанайской области

Практической частью стало определение на форсайт-сессии ключевых направлений, на которых должна сосредоточиться наука. Проект стартует с Костанайской области.

— Это агропромышленный комплекс, машиностроение, горно-металлургический комплекс, цифровизация промышленности и развитие человеческого капитала — подготовка специалистов нового поколения, — пояснил Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев



Инновации и совместные проекты

В рамках заседания спикеры представили практические решения по развитию научного и технологического потенциала. Например, заместитель директора по научной работе Института горного дела им. Д. А. Кунаева Евгений Шабельников отметил, что горно-металлургический комплекс, обеспечивающий 30% промышленного производства региона, сталкивается с истощением ресурсов, экологической нагрузкой и необходимостью технологической модернизации. Решение видят во внедрении цифровизации, ИИ, геосистем и переработке техногенных отходов, что продлит работу предприятий на 20–30 лет.

По итогам встречи Академия наук и акимат Костанайской области подготовили аналитическую записку в Правительство с конкретными предложениями по развитию глубокой переработки сельхозпродукции, модернизации перерабатывающей и пищевой промышленности, а также укреплению региональной науки.