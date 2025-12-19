Программу на 2026–2030 годы примут на экологическом саммите стран ЦА в следующем году

— В 2026 году Казахстан проведет Региональный экологический саммит стран Центральной Азии для выработки совместных решений по актуальным вопросам климата и экологии в регионе. По его итогам планируется принятие декларации глав государств и программы действий на 2026–2030 годы, — сказал Ерлан Нысанбаев.

Он также напомнил, что по поручению Президента была утверждена концепция «Чистый Казахстан» на 2024–2029 годы для развития экологической культуры.

— В рамках этой инициативы в этом году было проведено 1 250 экологических мероприятий с участием более 6,4 млн человек. В ходе мероприятий собрано 795 тысяч тонн отходов, очищено более 1 млн гектаров территорий, а также высажено более 2,8 млн деревьев. Для повышения активности граждан был запущен чат-бот @TazaQazBot. Через него поступило более 25 тысяч обращений, из которых 23,6 тыс. выполнены. Это подтверждает эффективность чата как инструмента обратной связи, — отметил министр.

Ранее Е. Нысанбаев сообщил, что Казахстан начал работу над межгосударственной программой по Каспийскому морю.