РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Программу на 2026–2030 годы примут на экологическом саммите стран ЦА в следующем году

    В 2026 году пройдет Региональный экологический саммит стран ЦА. Об этом на брифинге для представителей СМИ по итогам года сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Региональный экологический саммит стран ЦА пройдет в Казахстане в следующем году
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — В 2026 году Казахстан проведет Региональный экологический саммит стран Центральной Азии для выработки совместных решений по актуальным вопросам климата и экологии в регионе. По его итогам планируется принятие декларации глав государств и программы действий на 2026–2030 годы, — сказал Ерлан Нысанбаев.

    Он также напомнил, что по поручению Президента была утверждена концепция «Чистый Казахстан» на 2024–2029 годы для развития экологической культуры.

    — В рамках этой инициативы в этом году было проведено 1 250 экологических мероприятий с участием более 6,4 млн человек. В ходе мероприятий собрано 795 тысяч тонн отходов, очищено более 1 млн гектаров территорий, а также высажено более 2,8 млн деревьев. Для повышения активности граждан был запущен чат-бот @TazaQazBot. Через него поступило более 25 тысяч обращений, из которых 23,6 тыс. выполнены. Это подтверждает эффективность чата как инструмента обратной связи, — отметил министр.

    Ранее Е. Нысанбаев сообщил, что Казахстан начал работу над межгосударственной программой по Каспийскому морю.

    Теги:
    Экология Минэкологии и природных ресурсов Центральная Азия Ерлан Нысанбаев
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают