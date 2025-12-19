Казахстан начал работу над межгосударственной программой по Каспию

— Одним из приоритетных направлений лесной политики является борьба с опустыниванием Аральского и Каспийского регионов. В период с 2021 по 2025 годы на высохшем дне Аральского моря были проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тысяч гектаров. Эти работы будут продолжены и в следующем году. В Казалы построен питомник, рассчитанный на производство 3 млн саженцев в год. На высохшем дне Аральского моря дополнительно строится новый питомник. В Кызылординской области создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства, а также принимаются соответствующие меры по созданию природного резервата «Арал орманы» общей площадью более 1,3 млн гектаров, — сказал министр.