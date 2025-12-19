РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан начал работу над межгосударственной программой по Каспию

    Казахстан инициировал работу над межгосударственной программой по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, вопрос прорабатывается совместно с прикаспийскими странами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каспий
    Фото: Kazinform

    — Одним из приоритетных направлений лесной политики является борьба с опустыниванием Аральского и Каспийского регионов. В период с 2021 по 2025 годы на высохшем дне Аральского моря были проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тысяч гектаров. Эти работы будут продолжены и в следующем году. В Казалы построен питомник, рассчитанный на производство 3 млн саженцев в год. На высохшем дне Аральского моря дополнительно строится новый питомник. В Кызылординской области создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства, а также принимаются соответствующие меры по созданию природного резервата «Арал орманы» общей площадью более 1,3 млн гектаров, — сказал министр.

    Он также сообщил, что по инициативе Президента для изучения экологических проблем Каспийского моря был создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря.

    — На сегодняшний день министерство совместно с прикаспийскими государствами прорабатывает вопрос разработки межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Кроме того, на основе опыта Арала разрабатывается программа по созданию защитных лесных полос на высохших территориях, — отметил Ерлан Нысанбаев.

    Ранее Ерлан Нысанбаев сообщил, когда в Казахстан завезут амурских тигров.

    Теги:
    Каспийское море Экология Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают