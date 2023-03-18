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Реформы, открытость внешнему миру и улучшение деловой среды. Как будет развиваться Китай

Автор:  
Руслан Сулейменов
18 Марта 2023, 11:00
Реформы, открытость внешнему миру и улучшение деловой среды. Как будет развиваться Китай Фото: Sean Pavone / shuttersstock.com

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва завершила свою работу. В ходе прошедших пленарных заседаний ВСНП Си Цзиньпин переизбран на пост Председателя КНР на третий срок, обновлен состав Госсовета (правительство – прим. ред.) и одобрен план его реформирования. Как в дальнейшем будет развиваться страна и каковы перспективы сотрудничества Казахстана с Китаем, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Две сессии – важнейшее политическое событие Китая

Ежегодная сессия ВСНП проходит одновременно с сессией Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), которые именуются в КНР как «две сессии» и является одним из важнейших событий политического календаря.

В ходе текущей сессии высшего законодательного органа страны Си Цзиньпин переизбран председателем КНР и главой Центрального военного совета (ЦВС) на третий пятилетний срок. Делегаты ВСНП одобрили проект реформы Государственного совета КНР (Госсовет, высший исполнительный орган страны – прим. ред.) и утвердили новый состав правительства во главе с премьером Ли Цяном.

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Фото: ЕРА / UPG

Вице-премьерами Госсовета были утверждены Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун. Членами Госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь.

Среди 26 глав министерств и ведомств утверждены только два новых кандидата – председатель Госкомитета по развитию и реформе (ГКРР) Чжэн Шаньцзе и министр обороны КНР Ли Шанфу.

Реформа правительства: что изменится?

Согласно проекту реформы правительства, в Китае появится новое надзорное финансовое ведомство, не включающее в себя надзор за рынком ценных бумаг. Новое ведомство будет напрямую подчинено Госсовету КНР.

Китай учредит Государственное управление данных, которое будет подчинено ГКРР. Новое ведомство будет отвечать за продвижение планирования и построения «цифрового Китая», цифровой экономики, «цифрового общества».

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Фото: tadviser.ru

Власти Китая также планируют реорганизовать Министерство науки и технологий КНР, чтобы «лучше распределить ресурсы для преодоления проблем, связанных с ключевыми и важнейшими технологиями, а также более быстрыми темпами достичь научно-технической самостоятельности».

Согласно документу, ожидается сокращение штата центральных государственных органов КНР на 5%.

В ходе заключительного пленарного заседания делегаты парламента Китая одобрили принятие резолюции по докладу правительства, проект поправки в закон о законодательном праве, план социально-экономического развития на 2022-2023 годы, утвердили исполнение бюджетов центральных и местных правительств на 2022 и на 2023 годы. Кроме того, были приняты доклады о работе Постоянного комитета ВСНП, о работе Верховного народного суда и о работе Верховной народной прокуратуры.

Приоритеты руководства КНР

В ходе сессии ВСНП председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что центральной задачей Компартии Китая и всего китайского народа является «полное построение модернизированной социалистической державы и всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации» к середине ХХI века.

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Фото: tadviser.ru

Си Цзиньпин также отметил, что Китай намерен «активно участвовать в реформировании и строительстве системы глобального управления, продвигать строительство мировой экономики открытого типа, способствовать реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы в области глобальной безопасности».

Новый премьер Госсовета Ли Цян на традиционной пресс-конференции по итогам сессии ВСНП, комментируя внешнеэкономический курс обновленного правительства, пообещал, что Китай «в этом году еще больше расширит свою открытость в соответствии с правилами международной торговли и еще шире откроет двери внешнему миру, непрерывно улучшая деловую среду и оптимизируя свои услуги».

По его словам, по итогам 2022 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в материковом Китае достиг рекордного уровня и превысил $189 млрд.

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Фото: Ng Han Guan / AP

«Открытость внешнему миру – это основная государственная политика Китая, и независимо от того, как будет меняться внешняя обстановка, Китай будет неуклонно придерживаться этой политики», - подчеркнул премьер Госсовета КНР.

Согласно одобренному на сессии ВСНП докладу о работе правительства КНР, целевой показатель по росту ВВП установлен на уровне 5% в 2023 году. В 2022 году ВВП Китая достиг 121,02 трлн юаней (около $18 трлн, при пересчете по среднегодовому обменному курсу), увеличившись на 3% в годовом выражении.

Уровень безработицы будет удержан на уровне 5,5%, планируется создать свыше 12 млн новых рабочих мест. Рост индекса потребительских цен (инфляция – прим. ред.) предполагается примерно на уровне 3%. Объем производства зерна сохранится на уровне свыше 650 млн тонн.

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Фото: yakutsk-news

Перспективы двусторонних отношений Казахстана и Китая

Китай является одним из крупных торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В 2022 году, согласно статистике КНР, зафиксирован рекордный товарооборот, который составил 31,2 млрд. долл. (+23,6%).

Успешными примерами сотрудничества Казахстана и Китая в рамках инициативы «Один пояс – Один путь» являются введение в эксплуатацию таких крупных инфраструктурных проектов, как казахстанско-китайская логистическая база в морском порту Ляньюньган (провинция Цзянсу, КНР), сухой порт «Хоргос-Восточные ворота», международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай».

Помимо развития транспортно-логистических компетенций и транзитных коридоров, Казахстан и Китай проводят активную работу по усилению взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, агропромышленного комплекса и экспорта казахстанской сельхозпродукции.

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Казахстан готов к более практическому сотрудничеству в рамках «Цифрового Шелкового пути», «Зеленого Шелкового пути» и «Шелкового пути здравоохранения», а также реализации проектов в сферах цифровизации, зеленых технологий и инноваций.

Имеются широкие возможности в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Прорабатывается вопрос о взаимном учреждении Центров культуры, об открытии в Казахстане филиала одного из ведущих китайских ВУЗов, Мастерской «Лу Баня», возобновляются молодежные и культурные обмены.

К слову, в 2023 году состоятся первый саммит глав государств «Центральная Азия - Китай» и третий форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – Один путь», в которых активное участие примет наша страна.

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Фото: azertag.az

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